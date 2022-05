Stand: 05.05.2022 09:30 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Streik bei Sportvereinen in Schwentinental

Bei den großen Sportvereinen im Kreis Plön wird heute gestreikt. Wie der TSV Klausdorf und der Raisdorfer TSV mitgeteilt haben, werden für den Tag alle Sportangebote gestrichen. Der Zustand der Sportstätten in Schwentinental sei schlecht, teilweise drohe sogar ein Verletzungsrisiko für die rund 4.000 Mitglieder, so die Vereine. Sie wünschen sich mehr finanzielle Unterstützung von der Stadt. Der Schwentinentaler Bürgermeister Haß weist die Vorwürfe zurück. Es gebe zum Beispiel einen Zuschuss für jeden Jugendlichen im Verein. Die Stadt müsse aktuell zudem andere Prioritäten setzen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.05.2022 08:30 Uhr

FH Kiel erforscht klimafreundliches Bauen

Studierende der Fachhochschule Kiel erforschen, wie in Schleswig-Holstein zukünftig klimafreundlicher gebaut werden kann. Wie die Hochschule mitteilt, verbrauche die bisherige Massivbauweise von Gebäuden momentan noch zu viel Kohlenstoffdioxid. Bedenke man die CO2-Limits für Deutschland, müssten laut FH Kiel rund Dreiviertel des Treibhausgases beim Bau eingespart werden. Für eine zukünftige Umsetzung der Forschungsergebnisse arbeitet die Hochschule mit Partnern aus der Wohn- und Bauwirtschaft zusammen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.05.2022 08:30 Uhr

Kiel: Brief von 1850 für Zehntausende Euro versteigert

Ein Brief wurde im Jahr 1850 in Bramstedt (heute Bad Bramstedt, Kreis Segeberg) aufgegeben. Laut dem schweizerischen Auktionshaus Rapp sollte er an das "Departement der Finanzen in Kiel" zugestellt werden - doch hat der Brief seinen Empfänger nie erreicht. Das Besondere ist die Briefmarke: Diese wurde mit dem sogenannten Stempel "6" von Bramstedt abgestempelt. Nach Angaben des Aktionshauses ist der Brief somit eine Rarität. Ein unbekannter Käufer hat ihn jetzt für 40.000 Euro in Wil in der Schweiz ersteigert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.05.2022 08:30 Uhr

Bald Lärmverbot im Kieler Schrevenpark?

Der Kieler Schrevenpark ist für viele Menschen der Landeshauptstadt ein beliebtes Ausflugsziel. Oft herrscht vor Ort eine ausgelassene Feier-Stimmung, die Partys gehen teilweise bis spät in die Nacht. Das soll sich nun ändern, denn die Stadt will für den Schrevenpark ein Lärmverbot auf den Weg bringen. Dienstagabend hatte sich auch der Innen- und Umweltausschuss der Verwaltung drei Stunden lang damit beschäftigt. So könnte in Zukunft ab 22 Uhr zum Beispiel das Abspielen von Musik durch Boom-Boxen verboten werden. Noch gilt das neue Lärmverbot nicht. Erst in rund 14 Tagen wird die Kieler Ratsversammlung darüber abstimmen, aber schon jetzt zeichnet sich ab, dass es für die neue Verordnung eine Mehrheit geben wird. Die Verordnung würde dann erst einmal für ein Jahr gelten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand Mittwochabend.): Der Kreis Rendsburg-Eckernförde verzeichnet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 937,9. Im Kreis Plön liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 798,6, im Stadtgebiet von Kiel bei 817,9 und in Neumünster bei 785,9. Die landesweite Inzidenz steht bei 842,4. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.05.2022 08:30 Uhr

