Spielfilm-Dreharbeiten in Garding (Kreis Nordfriesland)

Im 3.000-Seelen-Ort Garding in Nordfriesland laufen im Moment Dreharbeiten zum Film "Hauke Haiens Tod". Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Robert Habeck und dessen Frau Andrea Paluch und ist angelehnt an den Schimmelreiter von Theodor Storm. Die Hauptrollen werden von Anton Spieker und Philine Schmölzer gespielt. Im kommenden Jahr wird der Film in der ARD ausgestrahlt. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2022 08:30 Uhr

Itzehoe: Prozessauftakt im Missbrauchsfall

Heute beginnt der Prozess gegen einen Vater, der seine Tochter zwischen 2018 und 2021 148 mal sexuell missbraucht haben soll. Der 46-jährige Mann sitzt in Untersuchungshaft in Itzehoe. Er soll die Taten zudem fotografiert und gefilmt haben. Das Mädchen war damals zwischen 11 und 14 Jahre alt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatten Beamte im Rahmen der Ermittlungen die Wohnung des Mannes durchsucht. Dabei fanden sie auch kinderpornografisches Material von anderen Kindern. Das Gericht hat fünf Verhandlungstage angesetzt. Ob und in welchem Rahmen die Tochter vor Gericht gegen ihren Vater aussagen wird, ist noch offen. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2022 08:30 Uhr

MTV Heide steigt ab in Liga drei

Trotz zuletzt fünf Siegen in Folge steigen die Handball-Damen des MTV Heide aus der zweiten Liga ab. Der Abstieg hatte sich bereits im Januar abgezeichnet. Leistungsträgerinnen fielen verletzt aus - wegen der negativen Perspektive hatte bereits ein Großteil der Spielerinnen und ihr Trainer ihren Weggang angekündigt. Für die kommende Saison in der dritten Liga stellt Spielerin Anna Thomssen ein komplett neues Team zusammen. Einen neuen Trainer und einen Großteil der Spielerinnen hat sie bereits gefunden. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2022 08:30 Uhr

Büsum: Kein Ansturm von Neun-Euro-Ticket-Touristen erwartet

Ab dem 1. Juni gilt das bundesweite Neun-Euro-Ticket für Bus und Bahn. Einige norddeutsche Urlaubsregionen befürchten bereits einen unkontrollierbaren Gäste-Ansturm. Dennoch glaubt der Büsumer Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje nicht daran, dass die Neun-Euro-Ticket-Touristen die Stadt überrennen werden. Es würden wohl mehr Tagesgäste in den Ort kommen. Doch weil die Regionalzüge der Nordbahn auf der Strecke Neumünster-Heide-Büsum oft wegen Personalmangel oder Bauarbeiten ausfallen, sei das kein verlässliches Angebot, so Lütje. | NDR Schleswig-Holstein 24.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 23.5.): Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Nordfriesland bei 463,1, in Dithmarschen bei 411,3 und Steinburg meldet einen Wert 410,1. Die landesweite Inzidenz liegt zurzeit bei 462,6. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

