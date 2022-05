Stand: 12.05.2022 09:32 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

Autobrand in Itzehoe

In Itzehoe (Kreis Steinburg) hat in der Nacht zum Donnerstag erneut ein geparktes Auto gebrannt. Kurz vor drei Uhr ist die freiwillige Feuerwehr laut Rettungsleitstelle in die Störfischerstraße gefahren, um dort den in Brand geratenen Motorraum zu löschen. In Itzehoe und Umgebung sind allein in den vergangenen zwei Wochen vier Auto abgebrannt. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und sucht nach Zeugen. Auch in Wilster (Kreis Steinburg) standen innerhalb weniger Tage zwei Holzschuppen und ein Auto in Flammen. In mindestens einem der beiden Fälle sucht die Polizei nach einem bislang unbekannten Täter. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2022 08:30 Uhr

Bund fördert Heider Batteriewerk mit 155 Millionen Euro

Für die geplante Batteriezellenfabrik bei Heide (Kreis Dithmarschen) hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) einen Fördermittelbescheid über 155 Millionen Euro überreicht. Ein Drittel des Geldes kommt vom Land. Bei der Übergabe des Bescheids sagte Habeck, dass die Mobilität in Deutschland durch die geplante Batteriezellenfabrik für E-Autos klimaneutraler wird. Auch die Produktion der Fabrik werde klimaneutral sein, denn das schwedische Unternehmen wolle für sein Werk überschüssigen Windstrom aus den Anlagen der Region einsetzen. Unterdessen laufen in den Gemeinden, auf deren Fläche die Fabrik gebaut werden soll, die Vorbereitungen an. Unter anderem müssen die Gemeindevertretungen von Norderwöhrden und Lohe-Rickelsdorf dem Erschließungsplan des Investors noch zustimmen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2022 08:30 Uhr

Streik in kommunalen Kitas

Die Gewerkschaft ver.di hat alle Mitarbeitenden der kommunalen Kindertagesstätten zum Streik aufgerufen. Dabei sind in Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland nach Angaben von ver.di aber nur vereinzelt ganze Kitas geschlossen. Es seien eher einzelne Gruppen betroffen. Der Vorsitzende der Kreiselternvertretung in Dithmarschen, Heiko Lehnert, bezeichnet den Streik als anstrengend, gerade auch nach Corona. Trotzdem hätten die Eltern noch Verständnis dafür. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 11.5.): Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Nordfriesland bei 843,6, in Dithmarschen bei 756,5 und Steinburg meldet einen Wert 1.141,5. Die landesweite Inzidenz liegt zurzeit bei 724,6. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2022 08:30 Uhr

