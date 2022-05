Stand: 10.05.2022 10:02 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

Erneut Feuer in Wilster

In Wilster (Kreis Steinburg) hat in der vergangenen Nacht ein Schuppen hinter dem alten Bahnhof gebrannt. Die Löscharbeiten dauerten laut Rettungsleitstelle knapp zwei Stunden. Verletzt wurde niemand. In den vergangenen Wochen hat es in Wilster laut Feuerwehr mehrfach gebrannt, unter anderem in Gartenlauben, an einem Holzhaufen und in einem Schuppen. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.05.2022 08:30 Uhr

Tankstellen-Explosion Marne: Ermittlungen laufen noch

Vor zwei Wochen war an einer Tankstelle in Marne (Kreis Dithmarschen) bei Wartungsarbeiten ein Benzintank explodiert. Ein 60-jähriger Arbeiter kam ums Leben. Warum der leer gepumpte 25.000 Liter Tank explodiert ist, ist noch immer unklar. Die Polizei sagte auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein: Trotz aller Bemühungen könne es sein, dass die Unglücksursache nicht mehr festgestellt werden könne. Zum jetzigen Zeitpunkt würden die Ermittlungen aber noch andauern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.05.2022 08:30 Uhr

Kosten sparen - Freibad Ulitzhörn senkt Temperatur

Im Freibad Ulitzhörn in Brunsbüttel (Kreis Steinburg) ist das Wasser kühler als sonst. Die Betreiber des städtischen Freibades heizen es auf nur noch 23 statt 25 Grad auf. Damit wollen sie in der dreimonatigen Saison im Vergleich zum Vorjahr rund 25 Prozent Erdgas einsparen. So würden sie nach eigenen Angaben ihren CO2-Ausstoß um 20,7 Tonnen senken und ihren Anteil zur Schonung der nationalen Gasreserven beitragen und ebenso Energiekosten sparen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.05.2022 08:30 Uhr

Bund fördert Fernwärmeprojekt in Brunsbüttel

In Brunsbüttel (Kreis Steinburg) kann die Planung für ein Fernwärmenetz jetzt weiter vorangetrieben werden. Die Gesellschaft Westholstein Wärme hat für ihr Projekt vom Bundesenergieministerium rund 6,7 Millionen Euro Fördersumme erhalten - das entspricht 38 Prozent der gesamten Investition. Sie wollen die Abwärme vor allem aus dem Werk des Unternehmens Sasol an private Haushalte verteilen und so den Wandel von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren Energien unterstützen. Das Ziel ist eine Wärmeleistung von 10 Megawatt. Im Sommer sollen die Bauarbeiten beim Industriebetrieb Sasol in Richtung Wurtleutetweute starten und nach vier Jahren abgeschlossen sein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.05.2022 08:30 Uhr

Klinikum Nordfriesland schließt Testzentren

Besucher des Klinikums Nordfriesland kommen seit Montag wieder unter vereinfachten Bedingungen in die Krankenhäuser. Sie müssen nur noch einen gültigen Impf- oder Genesenennachweis oder einen negativen Coronatest vorlegen. Die Klinik teilt mit, dass die Nachfrage nach ihren Testzentren vor den Kliniken in Husum und Niebüll deutlich sinkt. Deswegen werden sie am Freitag das letzte Mal geöffnet. Ab dann können sich die Besucherinnen und Besucher nicht mehr in unmittelbarer Kliniknähe auf Corona testen lassen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 9.5.): Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Nordfriesland bei 857,3, in Dithmarschen bei 847,3 und Steinburg meldet einen Wert 1.360,3. Die landesweite Inzidenz liegt zurzeit bei 763,6. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.05.2022 08:30 Uhr

