Wahlkreis Mittelholstein: Carstens holt 51,2 Prozent der Erststimmen

Bei der Landtagswahl hat die CDU alle Direktmandate in den Wahlkreisen Dithmarschens, Steinburgs und des südlichen Nordfrieslands gewonnen. Im Wahlkreis Mittelholstein trat der langjährige Abgeordnete Hans-Jörn Arp nicht mehr an. Sein Nachfolger Otto Carstens holte sich nach dem vorläufigen Endergebnis mit 51,2 Prozent der Erststimmen das beste Ergebnis der Region. "Daniel hat als unser Kapitän versprochen, Kurs zu halten. Und das hat er gehalten. [...] Das ist ein Wahnsinns-Ergebnis, eine tolle Leistung, auch von den ehrenamtlichen Helfern", sagte Carstens dazu. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.05.2022 08:30 Uhr

Wahlkreis Nordfriesland: Deckmann gewinnt mit 40,4 Prozent

Im Wahlkreis Nordfriesland Süd ist der 2017 direkt gewählte Klaus-Dieter Jensen von der CDU nicht mehr angetreten. Stattdessen ließ sich Michel Deckmann aufstellen. Er gewann mit 40,4 Prozent - das ist ein Prozent weniger als vor fünf Jahren. In den anderen Wahlkreisen konnte die CDU überall zwischen fünf und sieben Prozent zulegen. Im Wahlkreis 2 verbuchten die Grünen und der SSW die deutlichsten Zugewinne. Die Grünen erhielten zehn Prozent mehr Stimmen als bei der letzten Wahl - und sind bei den Erststimmen mit 17,2 Prozent zweite Kraft geworden. Der SSW bekam 14,9 Prozent der Erststimmen. Die Verliererin in allen Wahlkreisen in Dithmarschen und Steinburg ist die SPD: In Nordfriesland-Süd verlor die Partei 14,7 Prozent, in den anderen Wahlkreisen zwischen elf und zwölf Prozent. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.05.2022 08:30 Uhr

Bürgerentscheid: Tatinger stimmen für Solaranlage

In Tating (Kreis Nordfriesland) hat neben den Landtagswahlen ein Bürgerentscheid stattgefunden. Es ging um den Bau einer 6,5 Hektar großen Solaranlage auf Gemeindeflächen. Die Bürgerinnen und Bürger stimmten mit 264 zu 214 für den Bau der Anlage. Bürgermeister Hans Jacob Peters (CDU) sagte dazu: "Wir haben eine Fläche ausgesucht, wo der Solarpark gebaut werden kann: Es ist an der Bahn, am Dorfrand. Es ist von der Öffentlichkeit nicht zu sehen. Es sind Flächen, die im Moment mit Mais genutzt werden. [...] Ich hoffe, dass das im nächsten halben Jahr losgehen kann." Ein Sprecher der Bürgerinitiative, die den Bürgerentscheid organisiert hatte, nannte das Ergebnis bitter. Die Initiative fürchtet einen Wildwuchs von großflächigen Solaranlagen auf der Halbinsel Eiderstedt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.05.2022 08:30 Uhr

Wahlkreis Dithmarschen-Süd: Grüne holen vergleichsweise wenige Zweitstimmen

Die Grünen haben im Wahlkreis Dithmarschen-Süd 10,4 Prozent der Zweitstimmen bekommen, weniger als im Landesdurschnitt. In Brunsbüttel bekamen sie 9,7 Prozent. Ein möglicher Grund könnte die Ablehnung der Grünen in Dithmarschen für das LNG-Terminal in Brunsbüttel sein. Grünen-Politikerin Kerstin Hansen weist diese Vermutung aber zurück. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 8.5.): Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Nordfriesland bei 899,8, in Dithmarschen bei 863,0 und Steinburg meldet einen Wert 1.497,3. Die landesweite Inzidenz liegt zur Zeit bei 781,6. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.05.2022 08:30 Uhr

