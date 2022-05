Stand: 22.05.2022 13:08 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Feuer in Leezener Werkstatt

Eine Autowerkstatt in Leezen (Kreis Segeberg) ist in der Nacht zum Sonntag durch Feuer zerstört worden. Nach Angaben der Einsatzkräfte war der Brand aus noch unbekannten Gründen gegen Mitternacht ausgebrochen. In dem Gebäude befanden sich mehrere Fahrzeuge, Farben, Lacke und Gasflaschen. Die etwa 120 Feuerwehrkräfte waren bis zum Sonntagvormittag im Einsatz. Die Scheune, die zu einer Autowerkstatt umgebaut worden war, und die Fahrzeuge darin wurden komplett zerstört. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2022 13:00 Uhr

FDP will Günther Angebot für Zweierbündnis unterbreiten

Auf einem kleinen Landesparteitag berät die FDP in Neumünster über ein mögliches Zweierbündnis mit der CDU. Nach den gescheiterten Sondierungen für eine Neuauflage der Jamaika-Koalition will die Partei Ministerpräsident Günther ein entsprechendes Angebot unterbreiten. Laut FDP-Landeschef Garg will man ein Angebot mit den Schwerpunkten Klimaschutz, Infrastruktur und wirtschaftliche Entwicklung machen. Dann liege es an der CDU um Ministerpräsident Günther, eine Entscheidung zu treffen. Das wird die Union aller Voraussicht nach Montagabend bei einer Sitzung des Landesvorstandes tun. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2022 13:00 Uhr

Toter nach Schlägerei in Heide

Der bei einer Schlägerei in der Heider Marktpassage schwer verletzte 20-jährige Mann ist gestorben. Das hat ein Sprecher der Polizei Heide NDR Schleswig-Holstein bestätigt. Laut Polizei waren am Freitagabend vor gut einer Woche (13.5.) mehrere Personen in der Marktpassage in Streit geraten. Bei einer anschließenden Schlägerei im Erdgeschoss des Einkaufszentrums war der 20-jährige Mann aus Heide lebensgefährlich verletzt und ins Westküstenklinikum eingeliefert worden. Dort ist er am Sonnabend verstorben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Laut der Polizei hat sich der Tatverdacht gegen einen 65-Jahre alten Mann aus dem Heider Umland erhärtet. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2022 08:00 Uhr

Stromschlag am Bahnhof Schwarzenbek

Im Bahnhof in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist ein 26-Jähriger durch einen Stromschlag schwer verletzt worden. Nach Angaben der Leitstelle, ist der Mann wohl auf einen Güterzug geklettert. Dabei kam er der Oberleitung zu nahe und bekam einen Stromschlag. Laut Polizei wurde er vor Ort noch reanimiert und anschließend in ein Krankenhaus geflogen. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2022 12:00 Uhr

Bürgermeisterwahlen in Bad Schwartau und Altenholz

Heute haben Bürgerinnen und Bürger in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) und Altenholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) die Wahl. In beiden Gemeinden steht eine Stichwahl darüber an, wer neue Bürgermeisterin oder Bürgermeister wird. In Bad Schwartau treten der parteilose Amtsinhaber Uwe Brinkmann und die ebenfalls parteilose Katrin Engeln gegeneinander an. Bei der Wahl am 8. Mai lag Engeln nur weniger als einen Prozentpunkt hinter Brinkmann, der von der SPD unterstützt wird. In Altenholz treten der aktuell stellvertretende Bürgermeister Mike Buchau (CDU) und der parteilose Matthias Fehrke gegeneinander an. Fehrke wurde von der Altenholzer Wählergemeinschaft aufgestellt. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2022 09:00 Uhr

Konfirmationen können wieder normal gefeiert werden

Konfirmationen und Firmungen in Schleswig-Holstein werden wieder ganz normal gefeiert. In den vergangenen zwei Jahren war das kaum oder nur eingeschränkt möglich. Weit mehr als 10.000 Konfirmandinnen und Konfirmanden sagen an diesen Wochenenden "Ja" zum christlichen Glauben. Laut Nordkirche sind es deutlich mehr Jugendliche als noch im vorigen Jahr. Damals konnte wegen der Pandemie nur im kleinen Rahmen gefeiert werden. Und 2020 mussten Konfirmationen in vielen Kirchengemeinden sogar ganz ausfallen. Auch die Gastronomie in Schleswig-Holstein ist froh. Gerade Landgasthöfe sind laut Dehoga auf größere Gesellschaften angewiesen. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2022 08:00 Uhr

VfB Lübeck gewinnt den Landespokal Schleswig-Holstein

Der VfB Lübeck hat am Sonnabend das Finale des schleswig-holsteinischen Landespokals gewonnen. Die Lübecker setzten sich im Elfmeterschießen mit 8 zu 7 gegen den Gastgeber TSB Flensburg durch. Endstand nach der torlosen Verlängerung war 2:2. Damit zieht der VfB Lübeck in die erste Runde des DFB-Pokals ein. | NDR Schleswig-Holstein 21.05.2022 18:00 Uhr

Wetter: Wechsel aus Sonne und Wolken

Heute gibt es in Schleswig-Holstein einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag sind vereinzelt Schauer möglich, vor allem von Angeln bis nach Ostholstein. Zum Abend hin lösen sich die Wolken vielfach auf. Die Höchstwerte liegen bei 16 Grad in Westerland bis 19 Grad in Büchen. Dabei schwacher Wind aus West bis Nordwest.| NDR Schleswig-Holstein 22.05.2022 08:00 Uhr

