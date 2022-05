Stand: 10.05.2022 07:18 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Erneut Feuer in Wilster

In Wilster (Kreis Steinburg) hat in der vergangenen Nacht ein Schuppen hinter dem alten Bahnhof gebrannt. Die Löscharbeiten dauerten laut Rettungsleitstelle knapp zwei Stunden. Verletzt wurde niemand. In den vergangenen Wochen hat es in Wilster laut Feuerwehr mehrfach gebrannt, unter anderem in Gartenlauben, an einem Holzhaufen und in einem Schuppen. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.05.2022 06:30 Uhr

Günther: Kommende Woche Sondierungsgespräche

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat nach der Landtagswahl Sondierungsgespräche für Dienstag nächster Woche angekündigt. Zunächst wolle er am Vormittag mit den Grünen reden und dann am Nachmittag mit der FDP, sagte Günther am Montagabend in Kiel nach einer Sitzung des Landesvorstandes. Er ließ auch die Option einer Neuauflage des Regierungsbündnisses der drei Parteien offen. Theoretisch braucht die CDU aber nur eine Partei, um weiterregieren zu können. Die Grünen und auch die FDP stehen beide für Gespräche bereit. Der Parteirat der Grünen hat am Montagabend den einstimmigen Beschluss gefasst, Regierungsverantwortung übernehmen zu wollen. Und der Landesvorsitzende der FDP, Heiner Garg, sagte, in seiner Partei gebe es eine deutliche Mehrheit, die sich eine Koalition von CDU und FDP wünsche. Aber man wolle sich auch anhören, was Günther zum Thema Jamaika zu sagen habe. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.05.2022 08:00 Uhr

SPD beginnt Aufarbeitung der Wahl

Die SPD hat damit begonnen, die verlorene Landtagswahl aufzuarbeiten. Nach dem historisch schlechten Ergebnis tagte am Montagabend der Landesvorstand. Es sei schwer gewesen, gegen ein beliebtes Dreier-Bündnis mit eigenen Themen durchzudringen. Noch dazu sei der Wahlkampf vom Krieg in der Ukraine überschattet worden, bilanzierte Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller. Eine tiefergehende Analyse soll folgen. Nachdem die Partei fast die Hälfte ihrer Sitze im Landtag verloren hat, wollen er und Parteichefin Serpil Midyatli die Ergebnisse mit den Kreisverbänden diskutieren. Kritik am Aufstellungsverfahren des Spitzenkandidaten wies Midaytli am Abend zurück. Losse-Müller kündigte an, Midaytli heute als Fraktionsvorsitzende vorzuschlagen. Beide betonten, man arbeite weiter als Team. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.05.2022 06:00 Uhr

Trend zum Homeoffice besteht weiter

Laut einer Umfrage des ifo Instituts haben im April bundesweit 24,9 Prozent der Beschäftigten im Homeoffice gearbeitet - also etwa jeder vierte Mitarbeiter. Im März lag der Anteil noch bei 27,6 Prozent, vor einem Jahr bei 31,4 Prozent. Die IHK Schleswig-Holstein sieht den weiter bestehenden Trend zum Homeoffice auch in SH. Viele Firmen hätten individuelle Lösungen mit ihren Beschäftigten gefunden, von denen beide Seiten profitierten. Auch beim Deutschen Gewerkschaftsbund wird die Arbeit im Homeoffice positiv gesehen. Die Beschäftigten seien einsatzbereiter und zufriedener, sagte die DGB-Nord Vorsitzende Laura Pooth. Sie mahnte aber auch weitere gesetzliche Vorgaben an, damit die Mitarbeitenden nicht auf den Kosten, zum Beispiel für Energie, sitzen bleiben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.05.2022 06:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz liegt bei 763,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 763,6 (Vortag: 781,6). Innerhalb eines Tages wurden 5.432 Neuinfektionen (Stand: 9.5.) registriert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.05.2022 06:30 Uhr

Wetter: Wolkenfelder, abends Regen und Gewitter möglich

Heute in Stormarn und im Herzogtum Lauenburg zu Beginn noch zeitweise heiter. Sonst von der Nordsee her zunehmend wolkig mit etwas Sonne zwischendurch. Gegen Mittag in Nordfriesland, am Nachmittag sowie am Abend bevorzugt von Dithmarschen und Nordfriesland bis nach Angeln gebietsweise etwas Regen oder Schauer, vereinzelt Blitz und Donner möglich. Höchstwerte: 17 Grad auf Amrum bis 26 Grad in Geesthacht. Am Morgen abseits der See noch schwacher, im Tagesverlauf mäßiger bis frischer und stark böiger Wind aus Südwest, am Abend teils aus West. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.05.2022 06:30 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (zuständig für die Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.05.2022 | 06:30 Uhr