Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Corona-Inzidenz steigt wieder leicht an

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Montag gestiegen: Die Zahl der registrierten neuen Infektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag bei 1.490,3, wie aus den Daten der Landesmeldestelle (Stand 28.3.) hervorgeht. Zuvor war die Zahl seit Freitag gesunken. Es gab 8.360 registrierte Neuinfektionen. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegen 647 Patienten in Kliniken (+24 im Vergleich zum Vortag). Von ihnen werden 41 auf einer Intensivstation behandelt und 20 dort beatmet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 20:00 Uhr

A21 Richtung Norden zwischen Leezen und Segeberg-Süd gesperrt

Die A21 Richtung Norden ist momentan zwischen Leezen und Bad Segeberg Süd gesperrt. In der Nacht hatte ein Schwertransporter laut einem Sprecher der Autobahnpolizei einen Motorschaden und Betriebsstoffe verloren. Diese Ölspur zieht sich über mehrere Kilometer. Voraussichtlich bis 8:30 Uhr sollen die Reinigungsarbeiten noch andauern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 07:00 Uhr

Corona: SH will derzeit keine Hotspot-Regelung

Schleswig-Holstein sieht derzeit keine Notwendigkeit für eine sogenannte Hotspot-Regelung: Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) sagte nach der Bund-Länder-Schalte der Gesundheitsminister, man habe derzeit eine sehr hohe Impfquote bei den vulnerablen Gruppen. Mehrere Bundesländer sind bei der Konferenz gestern mit dem Versuch erfolglos geblieben, die Corona-Schutzmaßnahmen um weitere vier Wochen zu verlängern, den Ländern sind ab Sonntag damit nur noch wenige allgemeine Schutzregeln etwa zu Masken und Tests beispielsweise in Kliniken und Pflegeheimen erlaubt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 06:30 Uhr

Uni Kiel will Sommersemester in Präsenz starten

Die Universität Kiel will mit Beginn des Sommersemesters Ende April den Corona-Modus weitgehend verlassen. "Wir planen für das Sommersemester größtmögliche Präsenz in Forschung und Lehre", sagte Präsidentin Simone Fulda. "Gleichwohl wissen wir, dass wir die aktuelle Situation immer im Blick haben müssen." Die Infektionszahlen sind im Land in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. Dennoch hat die Landesregierung die allermeisten Corona-Beschränkungen aufgehoben, weil die Krankenhäuser nach wie vor moderat belastet sind. Die Hochschulen mussten lange Zeit auf Präsenzveranstaltungen weitgehend verzichten. Die Kieler Universität mit ihren 27.000 Studierenden und 3.700 Mitarbeitenden ist die einzige Volluniversität Schleswig-Holsteins. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2022 10:00 Uhr

Helgoland: Neue Fluglinie startet am Freitag

Zwei Jahre später als geplant startet die neue Flugverbindung von Helgoland nach Uetersen (Kreis Pinneberg) an diesem Freitag (1. April). Die Maschinen des Ostfriesischen Flug-Diensts (OFD) sollen jeweils mittwochs bis sonntags ab Helgoländer Düne mit zwei Umläufen pro Tag starten, wie das Unternehmen in Emden mitteilte. Abflug auf Helgoland ist um 9.00 Uhr sowie um 14.25 Uhr. Zurück geht es ab Flugplatz Uetersen um 10.15 Uhr und 15.50 Uhr. Die Flugzeit beträgt rund 50 Minuten. Eingesetzt wird eine Britten Norman Islander mit neun Sitzen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2022 08:00 Uhr

FDP in SH schaltet in Wahlkampfmodus

Die FDP hat am Abend in Elmshorn die heiße Phase zur Landtagswahl eingeläutet. Das Ziel ist klar: Die Partei will auch an der nächsten Landesregierung beteiligt sein. Die FDP setzt ganz auf ihre Mitglieder in der Landesregierung: Selbstbewusst präsentiert sich Gesundheitsminister Heiner Garg als Corona-Krisenmanager. Und der Spitzenkandidat, Wirtschaftsminister Bernd Buchholz, als Macher: "Wir haben in den letzten viereinhalb Jahren auch gezeigt, dass wir der dynamische Motor dieser Landesregierung sind." Dass die CDU der letzten Infratest Umfrage zufolge auch allein mit den Grünen regieren könnte - ohne die FDP - nimmt die Partei als Ansporn für die heiße Wahlkampfphase. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 07:00 Uhr

Kiel: Brüder wegen versuchten Totschlags vor Gericht

Wegen des lebensgefährlichen Angriffs auf einen 26-Jährigen vor einem Drogeriemarkt in Kiel müssen sich von heute an zwei Brüder vor dem Landgericht verantworten. Beiden wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Am 4. Oktober 2021 soll der jüngere Bruder, ein 21-Jähriger, in der Drogerie mit dem späteren Opfer in Streit geraten sein. Nachdem die Auseinandersetzung zunächst beendet gewesen sei, habe er seinen Bruder angerufen und ihn gebeten, ihm ein Messer vorbeizubringen, heißt es in der Anklage. Damit soll der 21-Jährige sein Opfer mit zwei Messerstichen in die Brust lebensgefährlich verletzt haben. Bereits im April soll er während eines Einkaufs einen Mann in aggressiver Weise angegangen sein und mit einem Messer potenziell lebensgefährlich verletzt haben. Ein Urteil wird nach Angaben des Gerichts Ende Mai erwartet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2022 08:00 Uhr

Norderstedt: Ehepaar wird im eigenen Haus ausgeraubt

Ein Rentnerehepaar in Norderstedt (Kreis Segeberg) ist am vergangenen Freitag im eigenen Haus überfallen und ausgeraubt worden. Die 83 Jahre alte Frau habe auf ein Klingeln hin die Haustür geöffnet und sei sofort mit massiver Gewalt in den Flur gedrängt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Als der 85 Jahre alte Ehemann dazu kam, sei auch er attackiert worden. Die beiden Täter durchsuchten das Haus und flüchteten mit Bargeld in unbekannter Höhe und Schmuck. Die Eheleute mussten nach dem Überfall medizinisch betreut werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 18:00 Uhr

Diako Flensburg verschiebt planbare Operationen

Ab sofort verschiebt die Diako in Flensburg alle planbaren Operationen. Grund dafür sind laut Krankenhaus zahlreiche coronabedingte Ausfälle in der Belegschaft. Wie viele Mitarbeitende genau derzeit erkrankt sind, konnte die Diako auf NDR-Anfrage nicht mitteilen. Die Maßnahme sei aber nötig, um die Notfallversorgung weiter zu gewährleisten, heißt es. Alle Patienten, die nun auf ihre Operation länger warten müssen, werden jetzt vom Krankenhaus kontaktiert. Wie lange keine planbaren Behandlungen stattfinden können, ist noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2022 09:00 Uhr

Wetter

Heute abschnittsweise wolkig, dabei nur vorübergehend ein wenig Regen möglich, am Morgen ganz im Süden, am späten Abend eher ganz im Norden. Dazwischen lange Zeit trocken und neben Wolken auch zeitweiliger Sonnenschein. Höchstwerte 8 Grad auf Sylt bis 11 Grad in Geesthacht. Schwacher bis mäßiger, an den Küsten mäßiger bis frischer Nordwest- bis Westwind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.03.2022 07:00 Uhr

