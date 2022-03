Stand: 28.03.2022 06:42 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

SPD-Wahlsieg im Saarland: Losse-Müller spürt Rückenwind

Nach dem Erfolg der SPD im Saarland spürt SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller Rückenwind für die Wahl in Schleswig-Holstein im Mai. Er zeigte sich optimistisch, diese ebenfalls gewinnen zu können. Für den stellvertretenden CDU-Landesvorsitzenden Tobias Koch zeigt das Ergebnis, dass sich Landtagswahlen vom Bundestrend entkoppeln. Auch er sieht einen klaren Regierungsauftrag für die SPD. Der Landeschef der Grünen, Steffen Regis, schrieb auf Twitter, die Wahl im Saarland zeige, dass es auf jede einzelne Stimme ankomme. FDP und AfD in Schleswig-Holstein sind überzeugt, dass die Aussagekraft für Schleswig-Holstein begrenzt ist. Die Parteien bei uns im Land hätten ganz andere Zustimmungswerte. Der Landessprecher der Linken, Oleg Gussew, spricht von einem Desaster, das ihm zufolge aber auf hausgemachte Probleme im Saarland zurückzuführen sei. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 08:00 Uhr

Gänse fressen Schafen das Gras weg

Weil Gänse im Winter das Gras im Deichvorland fressen, können Schafe und Lämmer an der Westküste aktuell noch nicht auf die Weide. Das Gras ist zu kurz für sie. Deshalb fordert der Landesverband schleswig-holsteinischer Schaf- und Ziegenzüchter, dass die Gänsebestände reguliert werden. Die Gänse stehen unter Naturschutz und der Bestand wächst. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 08:00 Uhr

Kreis Dithmarschen: Brände in Mülleimer und Keller

Zwei Brände hat es am Sonntagabend im Kreis Dithmarschen gegeben. In Brunsbüttel breitete sich laut Rettungsleitstelle ein Feuer in einem Mülleimer bis auf das Dach eines Wohnhauses in der Straße Grüner Weg aus. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, das Haus ist vorerst nicht bewohnbar. In Heide brannte es im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße. Der Rauch zog bis in den Flur, sodass fünf Personen nicht aus ihren Wohnungen kamen. Die Feuerwehr rettete sie mithilfe einer Leiter. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 08:00 Uhr

A24: Vollsperrung nach Unfall am Sonntag

Bei einem Verkehrsunfall sind am Sonntagmittag auf der A24 in Richtung Berlin zehn Menschen verletzt worden, darunter vier Kinder. Zwei der Menschen erlitten bei dem Unfall bei Witzhave (Kreis Stormarn) schwere Verletzungen, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen mitteilte. Die verletzten Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen. An dem Unfall waren fünf Fahrzeuge beteiligt. Nähere Hintergründe zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 08:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz jetzt bei 1.453,0

Mit einem Wert von 1.453,0 (Vortag: 1.512,7) ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein weiter gesunken. Innerhalb eines Tages wurden 1.362 Neuinfektionen gemeldet (Stand 27.3.). Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle keine neuen Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit weiterhin bei 2.263. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 08:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt siegt souverän bei der MT Melsungen

Die SG Flensburg-Handewitt hat nachgezogen: Einen Tag nach dem Sieg des THW Kiel beim SC Magdeburg gelang dem Handball-Bundesligisten von der deutsch-dänischen Grenze am Sonntag ein 32:26 (18:12) bei der MT Melsungen. Der HSV Hamburg gewann mit 27:23 (11:11) bei GWD Minden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 08:00 Uhr

Das Wetter: Wolken und Sonne

Heute gibt es zunächst viele Wolken, örtlich Hochnebel. Im Laufe des Tages wechseln sich Wolken und Sonne ab. An der Elbe können auch Schauer herunterkommen. Die Höchstwerte liegen bei acht Grad auf Sylt, zehn Grad in Eckernförde und 14 Grad in Lauenburg. Der Wind weht mäßig bis frisch, an den Küsten auch stark aus Nordwest bis West. Auf den Inseln gibt es teils stürmische Böen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 08:00 Uhr

Archiv 5 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.03.2022 | 08:00 Uhr