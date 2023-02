Stand: 13.02.2023 08:49 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Norderstedt: Prozess gegen ehemaligen Tennistrainer

Ein Mann aus dem Hamburger Umland muss sich ab heute vor Gericht verantworten. Dem Mann wird laut Anklage unter anderem vorgeworfen, seine damalige Tennisschülerin in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) vierzig Mal sexuell missbraucht zu haben. Die Taten soll der Angeklagte 2018 und 2019 begangen haben. Ihm droht eine Haftstrafe zwischen drei Monaten und fünf Jahren. Für den Prozess sind vier Termine geplant. Das Urteil soll in der kommenden Woche fallen. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2023 08:30 Uhr

Kontrolle von Hochspannungsleitungen: Techniker im Hubschrauber unterwegs

Seit heute ist wieder ein Hubschrauber des Netzbetreibers SH Netz im Land unterwegs. Zwei Techniker kontrollieren insgesamt 465 Kilometer Hochspannungsleitungen. Die Flüge starten in den Kreisen Pinneberg, Segeberg, Dithmarschen, Steinburg und Rendsburg-Eckernförde. Danach sind die anderen Kreise dran. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2023 08:30 Uhr

Nach Brand: Normaler Unterricht in Bargteheide

Gute Nachrichten für die mehr als 200 Schülerinnen und Schüler der Emil-Nolde-Schule in Bargteheide: Sie dürfen heute zurück in ihre Klassenzimmer. Schadstoffmessungen haben gezeigt: In den Räumen ist es sicher. Die Bibliothek und der Musikraum werden aber noch monatelang gesperrt sein. Vor zwei Wochen hatten Unbekannte ein Feuer in der Schule gelegt. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2023 08:30 Uhr

