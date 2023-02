Stand: 06.02.2023 09:55 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Demonstration gegen Erziehermangel in Bad Oldesloe

150 Eltern, Erzieher und Kitaleiterinnen sind am Sonnabend in Bad Oldesloe für mehr Kitaplätze auf die Straße gegangen. Heute Abend ist eine Diskussionsrunde mit allen Beteiligten dazu geplant. Zusammen mit dem Bürgermeister und den Fraktionen der Stadtvertretung soll unter anderem über eine Lösung für mehr Erzieherinnen und Erzieher zum Beispiel durch die "praxis-integrierte Ausbildung" gesprochen werden. Laut Kita-Leiterin Jana Schmidt sei dies bereits eine übliche Methode in anderen Kommunen: "Wenn Bad Oldesloe etwas vorausschauend sein möchte, gehört es für mich für eine Stadt wie Bad Oldesloe dazu, darin zu investieren. Zukunft bedeutet Bildung und Bildung kostet Geld." Vor allem durch fehlende Fachkräfte fehlen auch die Plätze für die Kinder. Die Stadt ist aufgefordert, die Kitaträger finanziell bei der Ausbildung zu unterstützen. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2023 08:30 Uhr

Mann stirbt bei Baumfällarbeiten in Jersbek

Am Sonnabend hat sich ein 60-Jähriger im Jersbeker Forst im Kreis Stormarn bei Baumfällarbeiten tödlich verletzt. Auch ein 13-Jähriger wurde von einem Baum getroffen und liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Die Polizei geht davon aus, dass ein abgesägter Baum einen weiteren Baum zum umstürzten gebracht hatte. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2023 08:30 Uhr

Blitzer sorgen für mehr Geld in den kommunalen Kassen

Norderstedt hat 2022 fast doppelt so viele Temposünder geblitzt wie im Jahr zuvor. Nach Angaben eines Sprechers gab es fast 61.000 Tempoverstöße oder ein Überfahren von roten Ampeln. Die Stadt rechnet mit Bußgeldern in Höhe von 1,5 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2023 08:30 Uhr

Glinde: Halbseitige Sperrung wegen Baumarbeiten

In Glinde im Kreis Stormarn ist die Ortsdurchfahrt bis zum Nachmittag halbseitig gesperrt - zusätzlich gilt Tempo 30. Der zuständige Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr lässt arbeiten an Bäumen durchführen. Die Arbeiten sollen bis zum Nachmittag andauern. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2023 08:30 Uhr

