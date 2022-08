Stand: 24.08.2022 11:36 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Umweltbehörde: Personalprobleme und Krieg führen zu mehr Nachtflügen

Über Südholstein sind in diesem Jahr nachts deutlich mehr Flugzeuge unterwegs zum Hamburger Flughafen als noch vor Corona. NDR Schleswig-Holstein hat bei der Hamburger Umweltbehörde nachgefragt, weshalb so viele Flieger verspätet sind und deshalb erst nachts starten oder landen. Laut Behörde liegt das vor allem daran, dass Flughäfen und Arlines zu wenig Personal haben. Außerdem gebe es wegen des Kriegs in der Ukraine Engpässe im Luftraum, insbesondere bei Flügen nach Osteuropa, so die Behörde. Die Umweltbehörde rechnet mit doppelt so vielen Beschwerden über Fluglärm wie 2019. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 08:30

Betrugsmasche mit günstigem Holz im Internet

Wie die Polizei berichtet, sind in den vergangenen Wochen zwei Männer aus dem Kreis Segeberg auf spezielle Fake-Shops hereingefallen. "In diesem Fall ist es offenbar so, dass sich die Betrüger die anhaltende Energiekrise zunutze machen", telte Polizeisprecher Lars Brockmann mit. In den Fakeshops wurden Holzpellets oder zum Beispiel auch Brennholz für den Kamin angeboten, zu sehr, sehr günstigen Marktpreisen. In der Realität hätten die Waren teilweise beim doppelten Preis gelegen. Deshalb sind die Geschädigten auf diese sehr günstigen Preise aufmerksam geworden. Die Männer haben dann Geld für die vermeintlichen Schnäppchen überwiesen - die Ware aber nie zu Gesicht bekommen. Die Polizei ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 08:30

Polizeigewerkschaft: Viele Dienststellen in schlechtem Zustand

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisiert, dass viele Polizeidienststellen in Schleswig-Holstein im schlechtem Zustand seien. In den Revieren Norderstedt und Pinneberg seien die Häuser, die die Polizei dort nutze, teilweise baufällig und marode, sagt die GdP. Die Toiletten dort seien nur notdürftig hergerichtet, heißt es weiter. Sanierungen würden "unfassbar langsam" vorangehen. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 08:30

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 23.08.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 291,5, der Kreis Stormarn meldet einen Wert von 244,1 und der Kreis Segeberg 311,7. Die landesweite Inzidenz liegt bei unter 300.

