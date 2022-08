Stand: 23.08.2022 09:55 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Südholstein: Fluglärm aus Hamburg

Die Hamburger Umweltbehörde rechnet damit, dass es in diesem Jahr deutlich mehr Beschwerden über Fluglärm in Südholstein geben wird - nämlich doppelt so viele wie noch 2019. Damals waren es laut Behörde 320.000 Beschwerdemeldungen. Grund ist, dass nachts deutlich mehr Flieger am Hamburger Airport landen oder starten. Trotz des Nachtflugverbotes zwischen 23 Uhr und 6 Uhr früh waren es bisher mehr als 500 Flieger, sagt die Umweltbehörde. Die Fluglinien dürfen in der Stunde zwischen 23 Uhr und Mitternacht zwar ohne spezielle Ausnahmegenehmigung starten und landen, müssen im Nachhinein aber die Gründe dafür melden. Strenger ist es bei den Flügen zwischen Mitternacht und 6 Uhr früh: Da muss die Fluglärmschutzbeauftragte vorab jeden Start und jede Landung genehmigen. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2022 08:30

Fehmarnbeltquerung: Extremsportlerin muss abbrechen

Die Extremsportlerin Anke Tinnefeld aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist Montagabend mit ihrem Versuch, die Fehmarnbeltquerung zu durchschwimmen, gescheitert. Die 48-Jährige wollte von Fehmarn (Kreis Ostholstein) nach Dänemark und zurück schwimmen. Nach Angaben des Veranstalters musste sie kurz vor dem Ziel abbrechen, weil der Wellengang zu gefährlich wurde. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2022 08:30

Schwimmkurse in Quickborn starten

Im Quickborner Freibad (Kreis Pinneberg) sind am Montag die letzten DLRG-Schwimmstunden des Sommers gestartet. Dabei waren rund 50 Kinder, berichtet DLRG Sprecher Dirk Mohrdiek. Vergangene Woche drohten die Schwimmkurse in Quickborn noch auszufallen, weil kein Fachpersonal da war, das sich mit der Schwimmbad-Technik auskennt. Nun ist eine Aushilfe eingesprungen. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 22.08.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 291,2, der Kreis Stormarn meldet einen Wert von 243,3 und der Kreis Segeberg 295,3. Die landesweite Inzidenz liegt bei 312,9. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.08.2022 | 08:30 Uhr