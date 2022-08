Stand: 16.08.2022 10:15 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Stadtwerke Norderstedt erhöhen erneut die Preise

Immer mehr Stadtwerke erhöhen die Gaspreise erneut. So auch die Stadtwerke Norderstedt, die knapp 16.000 Haushalte mit Gas versorgen. Sie haben gestern auf ihrem Stadtwerke-Ausschuss eine Erhöhung der Preise um knapp neun Cent pro Kilowattstunde beschlossen. Der Grund: die gestiegenen Beschaffungskosten. Die ebenfalls gestern beschlossene Gasumlage in Höhe von 2,4 Cent ist dabei bereits inkludiert. Die Stadtwerke Norderstedt empfehlen den eigenen Gasbedarf zu prüfen und selbstständig den Abschlag anzupassen. Wenn man dies nicht tut, droht im Zweifel eine enorme Nachzahlung, die einige Haushalte in finanzielle Not bringen kann. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2022 08:30 Uhr

Wasserstände in Schleswig-Holstein weiterhin extrem niedrig

Die Trockenheit hinterlässt Spuren in der Natur. Die Tarpenbek entlang der Landesgrenze zu Hamburg ist nur noch wenige Zentimeter tief. Die Alsterquelle bei Henstedt-Ulzburg ist derzeit ausgetrocknet. Der Pegel vieler Gewässer in Südholstein: extrem niedrig. Ein großes Problem für die Tierwelt, sagt der BUND Schleswig-Holstein. Trinkmöglichkeiten und Abkühlung für die Tiere sind nicht mehr vorhanden. Auch die Wasserqualität verschlechtere sich. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2022 08:30 Uhr

Ehrennadel fürs Blutspenden

Über Jahre hinweg setzen sie sich für das Blutspenden ein - deswegen werden heute vier Menschen aus Bad Segeberg, Ellerau (beide Kreis Segeberg), Trittau (Kreis Stormarn) und Ahrensburg (Kreis Stormarn) mit der Ehrennadel des Landes ausgezeichnet. Überreicht wird sie am Nachmittag in Kiel von Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU). Menschen, die über viele Jahre ehrenamtlich tätig gewesen sind, können mit der Ehrennadel ausgezeichnet werden. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2022 08:30 Uhr

Schulstart in SH: Polizei bittet Autofahrer um erhöhte Aufmerksamkeit

Die Ferien sind vorbei. Zwar starten die meisten Neulinge an den Grundschulen erst am Mittwoch, aber Autofahrende sollten schon jetzt aufmerksamer sein. Kinder können Geschwindigkeiten und Entfernungen schlechter einschätzen, mahnt die Polizei. Besondere Vorsicht ist an Bushaltestellen und Schulen gefragt. Um den Schulweg sicherer zu gestalten, sollten Eltern morgens Zeitdruck und Hektik vermeiden. Mit gut sichtbarer Kleidung und Reflektorstreifen werden jüngere Verkehrsteilnehmende besser wahrgenommen. Außerdem sollten Eltern ihre Kinder ruhig einige hundert Meter zu Fuß zur Schule gehen lassen. Eltern-Taxi-Staus fallen dann weg und die Kinder lernen, sich im Straßenverkehr zu bewegen. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 15.08.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 331,4, der Kreis Stormarn meldet einen Wert von 251,8 und der Kreis Segeberg hat mit 354,5 die landesweit höchste Inzidenz. Die landesweite Inzidenz liegt bei 389,3. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2022 08:30 Uhr

