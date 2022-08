Stand: 12.08.2022 10:25 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Landesmeisterschaften im Dressur und Springreiten haben begonnen

Von heute an treffen sich in Bad Segeberg Reiter und Reiterinnen zu den Landesmeisterschaften Dressur und Springen. In allen Altersklassen kämpfen die Teilnehmenden um Bronze, Silber und Gold. Matthias Karstens, Chef des Pferdesportverbandes Schleswig-Holstein sagte zum heutigen Ablauf: "Wir starten auf dem Turnierplatz mit einer Youngster Springprüfung der Klasse M, da geht es über Hindernisse mit einer Höhe von circa 1,25 Meter bis 1,30 Meter. Dort sollen insbesondere Nachwuchspferde den Weg in den höheren Springsport finden und werden hier den Auftakt machen." | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2022 08:30 Uhr

Ferienende: Stauprognose für Südholstein

An diesem Wochenende enden die Sommerferien in Schleswig-Holstein, vor allem auch im dicht besiedelten Südholstein wird deswegen laut einer Prognose des ADAC schon heute mit langen Staus gerechnet. Besonders staugefährdet ist laut Autobahn GmbH die A23. Zwischen dem Dreieck Hamburg-Nordwest und Halstenbek/Krupunder im Kreis Pinneberg wird derzeit gebaut, hier ist in beiden Richtungen nur eine Spur befahrbar. Der ADAC empfiehlt allen Reisenden: Wenn möglich antizyklisch fahren, besonders den Freitagnachmittag meiden, genügend Zeit einplanen und bei den aktuellen Temperaturen: Genügend Wasser im Auto mitnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2022 08:30 Uhr

Nach dem Brand in Großenaspe ist die Schadenssumme bekannt

Nach dem Brand eines landwirtschaftlichen Betriebes in Großenaspe im Kreis Segeberg steht jetzt die Schadenssumme fest: Mindestens eine Millionen Euro, dies teilte die Polizei mit. Außerdem sei bei dem Brand eine Person leicht verletzt worden. Die Brandursache wird weiter ermittelt. Bei dem Brand in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stand eine Lagerhalle, gefüllt mit Stroh und Maschinen, in Flammen. Zeitweise waren 160 Einsatzkräfte an den Löscharbeiten beteiligt. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 11.08.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 253,2. Der Kreis Stormarn meldet einen Wert von 277,5 und der Kreis Segeberg 366,6. Die landesweite Inzidenz liegt bei 384,9. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2022 08:30 Uhr

