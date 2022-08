Stand: 03.08.2022 12:21 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bahnverkehr rollt wieder

Nach einem Oberleitungsschaden gestern Nachmittag in Hamburg läuft der Zugverkehr seit dem Morgen wieder. Das teilte ein Sprecher der Bahn mit. Die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Pinneberg war wegen der Reparaturarbeiten gesperrt, betroffen waren Regional- und auch der Fernverkehr. Der S-Bahnverkehr in Hamburg war laut Bahn nicht betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2022 08:30 Uhr

Prozessstart nach Sprengung von Geldautomaten

Insgesamt drei Tatverdächtige stehen heute vor dem Landgericht Osnabrück. Sie sollen mehrere Sprengungen von Geldautomaten von den Niederlanden aus vorbereitet haben - zwei der Angeklagten auch eine Sprengung im Mai 2020 in Elmshorn (Kreis Pinneberg). Mehr als 100.000 Euro erbeuteten die Täter bei der Sprengung in Elmshorn - wurden aber auf der Flucht in Rellingen von der Polizei gestoppt. Beamte stellten einen Großteil des Geldes sicher. Die mutmaßlichen Drahtzieher, die jetzt angeklagt sind, müssen sich wegen insgesamt sechs Sprengungen in ganz Deutschland verantworten. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2022 08:30 Uhr

Erfolgreiche Tour des Blutspende-Mobils

Zwei Wochen lang war das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mit einem Blutspende-Mobil auch in Südholstein auf Tour – jetzt hat der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost eine Bilanz gezogen. Und die fällt gut aus: Bislang haben laut einer Sprecherin 262 Personen Blut gespendet – darunter waren 55 Erstspenderinnen und Erstspender. Das sei ein erfreulich hoher Anteil, findet das DRK. Heute ist der letzte Stopp der Tour bei uns im Land – und zwar in Bad Segeberg. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 02.08.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 367,2, der Kreis Stormarn meldet einen Wert von 291,4 und der Kreis Segeberg hat mit 549,2 die landesweit höchste Inzidenz. Die landesweite Inzidenz liegt bei 394,4. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2022 08:30 Uhr

