Stand: 04.07.2022 11:01 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Resthof in Haseldorf fast abgebrannt

Feuerwehrleute haben stundenlang gegen Flammen in Haseldorf im Kreis Pinneberg gekämpft. Laut den Einsatzkräften waren mehr als 100 Feuerwehrleute bis gestern früh vor Ort, um einen Brand auf einem Resthof zu löschen. Die Wehren aus Hetlingen, Haselau, Wedel und Holm waren im Einsatz. In einem T-förmigen Gebäude eines alten Bauernhofes brannte ein Teil von etwa 30 mal 30 Metern. Im Haus war zu der Zeit niemand. Nach knapp sieben Stunden war das Feuer gelöscht. Die Feuerwehr konnte den Wohnbereich des Gebäudes retten. Die Polizei sucht nun nach der Brandursache. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2022 08:30 Uhr

Tankstellenüberfall wird verhandelt

Nach einem Tankstellen-Überfall an der A7 bei Quickborn vor drei Jahren steht von heute an der mutmaßliche Täter vor dem Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg). Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der Mann in der Tankstelle Mitarbeiter mit einem Messer bedroht und dem Kassierer eine Goldkette vom Hals gerissen haben. Einer von zwei Komplizen soll mehr als 600 Euro aus der Kasse genommen haben. Die Anklage lautet: Verdacht des schweren Raubes. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2022 08:30 Uhr

NDR Festival in Schenefeld zieht über 15.000 Leute an

Mehr als 15.000 Menschen haben beim NDR Festival in Schenefeld gefeiert. An zwei Tagen bot der NDR Schleswig-Holstein Live-Musik, Aktionen, Unterhaltung und Information auf der Bühne vor dem Einkaufszentrum. Höhepunkt war am Sonnabend der Auftritt der Mannheimer Band ClockClock. Nächste Station des NDR Festivals in Südholstein ist Norderstedt vom 05. - 07. August - mit Michael Schulte und Sydney Youngblood auf der Bühne an der Rathausallee. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.07.2022 | 08:30 Uhr