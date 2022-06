Stand: 28.06.2022 08:58 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Zwei Unfälle auf der A23

Auf der A23 in Richtung Süden verunglückten am Montag kurz nacheinander ein Auto und ein Reisebus. Zuerst krachte ein 27-Jähriger mit seinem Pkw in die Mittelleitplanke zwischen Tornesch und Pinneberg-Nord. Sanitäter brachten ihn verletzt ins Krankenhaus. Die Autobahn war kurze Zeit in beide Richtungen gesperrt. Knapp 90 Minuten später passierte der zweite Unfall: Ein leerer Reisebus fuhr bei Elmshorn in einem Stauende in einen Lkw. Der vordere Bereich des Busses wurde komplett zerdrückt. Der 65-jährige Busfahrer wurde nur leicht verletzt. Auch der 43-jährige Fahrer des Lkw musste mit leichten Verletzungen behandelt werden. Die A23 war bis 20 Uhr in Richtung Süden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2022 08:30 Uhr

Weitere Zeugenaussage im Stutthof-Prozess

Im sogenannten Stutthof-Prozess vor dem Landgericht Itzehoe soll am Dienstag ein weiterer KZ-Überlebender aussagen. Er wird aus Warschau zugeschaltet. Der Mann ist voraussichtlich der letzte ehemalige Gefangene, der sich im Verfahren äußert. Angeklagt ist eine ehemalige Sekretärin des Lagerkommandanten im Konzentrationslager Stutthof, unter anderem wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen. Die Zeugenaussagen sollen helfen zu klären, was die Angeklagte von den Vorgängen im KZ mitbekommen hat und an welchen sie mitgearbeitet hat. Die 97-Jährige lebt in einem Quickborner Altenheim. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2022 08:30 Uhr

Energiekrise: Geschlossene Schwimmbäder und kälteres Wasser

Die Schwimmhalle des Badlantic in Ahrensburg (Kreis Stormarn) bleibt in den Sommermonaten geschlossen. Die Betreiber wollen damit einen Beitrag zum Energiesparen leisten, nachdem die Alarmstufe 2 des Notfallplans Gas ausgerufen wurde. In der Badebucht in Wedel (Kreis Pinneberg) wurde die Wassertemperatur abgesenkt, das gilt auch für das Arriba in Norderstedt (Kreis Segeberg). | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2022 08:30 Uhr

Kreisverwaltung in Pinneberg wieder erreichbar

Nach einem Technikausfall in der Kreisverwaltung Pinneberg sollen die Mitarbeitenden am Dienstag wieder normal per Telefon und E-Mail erreichbar sein, so eine Sprecherin. Wartungsarbeiten hatten am Montag die Probleme ausgelöst. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2022 08:30 Uhr

Polizei sucht Zeugen nach Raubüberfall

Die Polizei sucht nach Raubüberfällen am Holstenplatz in Elmshorn (Kreis Pinneberg) Zeugen und Hinweise. In der Nacht auf Montag hatte ein etwa 18-Jähriger von zwei 17-Jährigen Geld, Handy und Smartwatch erbeutet. Eines der Opfer wurde mit dem Tod bedroht. Der Täter soll laut Aussagen der Opfer schwarze Locken haben und etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß sein. Außerdem soll er auffällige Akne-Narben im Gesicht haben. Auch am Freitagmittag wurde ein Jugendlicher ausgeraubt. Er hatte sich zuvor im Zug mit den mutmaßlichen Tätern gestritten. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2022 16:30 Uhr

Quickborn: Einseitige Sperrung der A7-Zufahrt

Die Zufahrt zur A7 in Quickborn (Kreis Pinneberg) wird einseitig gesperrt. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein will ab Montag Abend für zwei Tage die Friedrichsgaber Straße sanieren. Dadurch wird ein fahren auf die A7 aus Richtung Norderstedt nicht möglich sein, so der LBS. Eine Umleitung wird über Ellerau oder Hasloh eingerichtet. Aus Richtung Quickborn ist der Anschluss über die Pascalstraße möglich. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 27.6.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 594,2, das ist der zweitniedrigste Wert im Land. Für den Kreis Segeberg wurde eine Inzidenz von 670,8 gemeldet, für Stormarn 716,0. Die landesweite Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 894,9. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.06.2022 | 08:30 Uhr