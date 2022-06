Stand: 03.06.2022 08:31 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Wolf reißt Nutztiere in Südholstein

In den vergangenen Wochen hat es wieder vermehrt Wolfsnachweise in Südholstein gegeben. Jetzt teilte das zuständige Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume (LLUR) mit, dass ein einzelner Wolf mit der Kennung "GW2441m" im Kreis Segeberg in diesem Jahr bereits sieben Schafe und ein Reh gerissen hat. Die Schafe, so das LLUR, seien nicht mit wolfsabweisenden Zäunen geschützt worden. Finanzielle Unterstützung dafür stünde aber jedem Schäfer in Südholstein zu, da es Wolfspräventionsgebiete sind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.06.2022 08:30 Uhr

Mann wegen Vergewaltigung am Lübecker Landgericht verurteilt

Das Lübecker Landgericht hat am Donnerstag einen Mann aus Hamburg zu sieben Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Er hat nach Angaben des Gerichts zwei Frauen erst mit sogenannten K.O.-Tropfen betäubt und anschließend vergewaltigt. Der Mann hatte die Frauen zu sich in einen Kleingarten in Grande im Kreis Stormarn eingeladen und ihnen die K.O-Tropfen ins Getränk gemischt. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn noch in zwei weiteren Fällen angeklagt, blieb damit jedoch erfolglos. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.06.2022 08:30 Uhr

9-Euro-Ticket: Zusätzliche Busse an Wochenenden im Juni

Die Nordbahn rechnet durch das 9-Euro-Ticket mit einem erhöhten Fahrgastaufkommen - besonders am Pfingstwochenende. Zwischen den beliebten Urlaubsorten Büsum und Heide werden daher am Wochenende und an Feiertagen zusätzliche Expressbusse eingesetzt. Auch zwischen Neumünster und Bad Oldesloe werden zur Verstärkung Busse eingesetzt. Die Busse der Linie RB 82 verkehren direkt - das heißt ohne Zwischenstopps - zwischen Neumünster, Bad Segeberg und Bad Oldesloe. Sie starten in Neumünster und Bad Oldesloe jeweils zehn Minuten nach der regulären Abfahrtszeit der Züge. Auch der ADAC und die Deutsche Bahn rechnen mit vielen Reisenden. Vor allem A1, A7 und A21 sind wegen aktueller Baustellen Verkehrsknotenpunkte, so ein Sprecher des ADAC. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2022 08:30 Uhr

Umfangreiche Sanierung der A23 bei Halstenbek

Die A23 bei Halstenbek wird ab dem 11. Juli zum Nadelöhr. Die Autobahn GmbH Nord hat für den Bereich umfangreiche Bauarbeiten angekündigt. Los geht es mit der Sperrung der Anschlussstelle Eidelstedt und der Verengung der insgesamt vier Kilometer langen Strecke bis Halstenbek Krupunder auf nur eine Spur. Die Umstellung auf Flüsterasphalt sowie die Errichtung einer neuen Lärmschutzwand werden vor allem in den Stoßzeiten morgens und am späten Nachmittag zu erheblichen Staus führen, befürchten die Planer. Bohrungen hatten ergeben, dass die Fahrbahn der A23 zwischen Halstenbek und Pinneberg marode ist und in den nächsten Jahren weiter saniert werden muss. Bis Ende des Jahres wird erst einmal das Teilstück bis Halstenbek für sieben Millionen Euro instand gesetzt. Im kommenden Jahr ist die Gegenrichtung dran. | NDR Schleswig-Holstein 02.06.2022 16:30 Uhr

Corona-Inzidenzen für die Region

Im Kreis Stormarn wurde nach Angaben der Landesmeldestelle zuletzt eine Inzidenz von 382,1 gemeldet. Im Kreis Segeberg ist der Wert deutlich angestiegen und liegt nun bei 502,1 und im Kreis Pinneberg bei 427,3. Die landesweite Inzidenz beträgt 457,7 (Stand 2.6.). | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 4 Min Nachrichten 09:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.06.2022 | 08:30 Uhr