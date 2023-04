Stand: 25.04.2023 09:47 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

"ADFC Fahrradklima-Test 2022" veröffentlicht

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat erneut 240.000 Radfahrerinnen und Radfahrer in Deutschland befragt für wie fahrradfreundlich sie ihre Umgebung bewerten. Die Hansestadt Lübeck landete mit einem Notendurchschnitt von fast 4,3 auf dem 17. Platz der bewerteten Großstädte. Damit verbesserte sich die Hansestadt in der Note im Vergleich zum Jahr 2021 um fünf Plätze. In der Rangliste der 447 teilnehmenden Städte mit 20.000 bis 50.000 Einwohnern landete Geesthacht, im Kreis Herzogtum Lauenburg mit einem Notenschnitt von 3,46 auf dem 35. Platz. Eutin im Kreis Ostholstein bekam die Note 4,1. Was Radfahrende fast überall stört, sind nicht ausreichend breite Radwege, schlechter Asphalt und dass Fahrräder im ÖPNV oft schlecht mitgenommen werden können. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2023 08:30 Uhr

Autobrand in Lübeck - Brandstiftung nicht ausgeschlossen

In Lübeck hat in der Nacht auf Montag ein Luxus-Sportwagen in der Fleischhauerstraße gebrannt. Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindern. Beschädigt wurde allerdings ein hinter dem brennenden Wagen geparkter Pkw. Die Kriminalpolizei begann bereits in der Nacht mit ersten Ermittlungen und ist auf der Suche nach Zeugen. Als Brandursache könne Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei. Der entstandene Sachschaden beläuft sich einer ersten Einschätzung nach auf etwa 85.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2023 08:30 Uhr

Stockelsdorf erhält Förderung aus dem DigitalPakt SH

Die Gemeinde Stockelsdorf im Kreis Ostholstein hat Fördermittel aus dem Landesprogramm DigitalPakt SH bekommen. Damit stehen fast 117.000 Euro für die Digitalisierung in den Schulen zur Verfügung. Nach Angaben der Gemeinde soll das Geld für Personal und die Verbesserung der Schul-IT genutzt werden. Bürgermeisterin Julia Samtleben (CDU) freut sich, dass es den Mitarbeitenden der Gemeinde gelungen ist, diese Fördermittel nach Stockelsdorf zu holen. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2023 08:30 Uhr

