Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Drogenrazzia im Kreis Herzogtum Lauenburg.

Bei einer Durchsuchungsaktion haben Polizei und Staatsanwaltschaft im Kreis Herzogtum Lauenburg einen 21-jährigen Mann festgenommen. Er stehe im Verdacht, mit illegalen Betäubungsmitteln gehandelt zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Gegen den Mann sei bereits am Mittwoch von einer Richterin des Amtsgerichts Lübeck Haftbefehl erlassen worden. Bei dem Tatverdächtigen wurden den Angaben zufolge mehr als sieben Kilogramm Marihuana sowie Haschisch und Cannabisprodukte sichergestellt. | NDR Schleswig-Holstein 03.03.2023 08:30 Uhr

Lübeck: Korrupter Arzt verurteilt

Weil er gegen Geld hunderte Impfnachweise gefälscht hat, ist ein 73 Jahre alter Arzt aus Lübeck nun zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung und 27.000 Euro Strafe verurteilt worden. Das teilte das Amtsgericht mit. Der Mann muss zusätzlich seine Approbation abgeben und 120.000 Euro an die Staatskasse zahlen. Der Arzt hatte knapp 60 Euro pro gefälschter Bescheinigung über eine Coronaimpfung im Impfpass verlangt. | NDR Schleswig-Holstein 03.03.2023 08:30 Uhr

Eutin und Lübeck: Klimastreik von Fridays for Future

/nachrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/fridaysforfuture182_v-contentxl.jpgWeltweit findet heute der mittlerweile zwölfte globale Klimastreik von Fridays for Future statt, unter anderem in Eutin und Lübeck. In der Hansestadt sind nach Angaben der Fridays for Future Ortsgruppe 1.500 Menschen angemeldet. Um elf Uhr startet die Demo auf dem Markt am Rathaus. Unter dem Motto #TomorrowIsTooLate fordern sie einen schnelleren und effizienteren Klimaschutz, erklärt Mitglied Katharina Kewitz. | NDR Schleswig-Holstein 03.03.2023 08:30 Uhr

Arbeitsagentur: 5.000 offenen Stellen in Lübeck und Ostholstein

Viele Betriebe suchen dringend Fachkräfte und Personal. Das gilt laut Arbeitsagentur Lübeck nahezu für alle Branchen. Aktuell werden in Lübeck und Ostholstein für knapp 5.000 offene Stellen Mitarbeitende gesucht. Das sind gut neun Prozent mehr als noch im Januar, teilte die Agentur für Arbeit mit. Auch knapp 3.000 freie Ausbildungsstellen gibt es zur Zeit in Lübeck und Ostholstein. Vom 13. März an bietet die Arbeitsagentur eine "Woche der Ausbildung" an, um Schulabgänger auf das Arbeitsleben vorzubereiten. | NDR Schleswig-Holstein 02.03.2023 08:30 Uhr

Regelbetrieb bei erixx Holstein ab Montag

Erixx Holstein kündigt für kommenden Montag Regelbetrieb für den Regionalverkehr zwischen Kiel und Lübeck an. Mit den momentan noch geltenden Einschränkungen im abendlichen Zugverkehr an Werktagen werde dann Schluss sein. Das Bahnunternehmen hatte den Betrieb der Linien im Dezember von der Deutschen Bahn übernommen. Von Anfang an kam es zu zahlreichen Zugausfällen, so dass erixx auf einen eingeschränkten Ersatzfahrplan umstellte. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 16:30 Uhr

