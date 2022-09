Stand: 14.09.2022 09:49 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Razzia gegen Rockergruppe auch in Lübeck

Am Mittwochmorgen gab es eine bundesweite Razzia gegen die Rockergruppe "United Tribuns". Ein Schwerpunkt war dabei auch die Stadt Lübeck. Die Gruppe ist vom Bundesinnenministerium verboten worden. Im Zuge der Razzia wurden am Morgen 35 Wohnungen und Häuser in Schleswig-Holstein durchsucht. Den Rockern werden mehrere Straftaten vorgeworfen, darunter schwere Körperverletzungen, Menschenhandel, Drogenhandel, Betrug und auch auch versuchte Tötungsdelikte. 400 Polizisten sind laut Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2022 08:30 Uhr

Mutmaßlicher Mitschnacker in Eutin gefasst.

Ein 67-jähriger Mann hat in der Eutiner Innenstadt mehrfach eine 11-Jährige angesprochen. Er verwickelte sie mehrfach in längere Gespräche, nachdem er dem Mädchen auf dem Schulweg oder am Bahnhof auflauerte. Nach dem Schulunterricht erkannte das Mädchen den Mann wieder und rief ihren Vater an, der selbst Polizist ist. Der Vater konnte den Mann festhalten und seine Kollegen alarmieren. Wie sich dann herausstellte, handelt es sich bei dem mutmaßlichen Mitschnacker um einen einschlägig vorbestraften Sexualstraftäter. Erst vor wenigen Wochen war er aus einem psychiatrischen Krankenhaus entlassen worden. Nach Beschluss des Amtsgerichts sitzt er nun wieder in einer Fachklinik. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2022 08:30 Uhr

Kinopreis des Landes Schleswig-Holstein verliehen

In Plön ist der zwölfte Kinopreis des Landes Schleswig-Holstein verliehen worden. Die Jury vergab den mit 7.500 Euro dotierten "Hauptpreis Zukunftspreis" an das Burgtheater Ratzeburg und an das Eulenspiegel Kino Mölln. Weitere Auszeichnungen gingen an das Burgtheater Fehmarn, die Kommunalen Kinos in Lübeck und Neustadt, das Filmhaus und das Cine Star Lübeck, das Lichtblick Filmtheater Oldenburg, die Filmbühne Grömitz und das Kleine Theater Schillerstraße in Geesthacht. Mit den Preisen sollen Kinos gerade im ländlichen Raum gestärkt werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Corona-Inzidenzen

Im Kreis Ostholstein liegt die Corona-Inzidenz bei 266,8, im Kreis Herzogtum Lauenburg bei 214,1 und in Lübeck bei 272,8 (Stand: 13.9.). | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2022 08:30 Uhr

