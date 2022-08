Stand: 23.08.2022 09:43 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Fehmarn: Protest gegen Erweiterung einer Schweinemastanlage

Auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) gibt es Protest gegen die Erweiterung einer Schweinemastanlage. Der Landwirt will dort Platz für 2.500 zusätzliche Tiere schaffen. Tier- und Umweltschutzorganisationen wollen heute dagegen demonstrieren. In Heiligenhafen ist dazu eine öffentliche Anhörung geplant, bei der Gegner und Befürworter zu Wort kommen sollen. Mit der Erweiterung seiner Anlage will der Landwirt in Kopendorf insgesamt mehr als 13.000 Schweine halten. Der Bauer hält sich nach eigenen Angaben dabei an die gesetzlichen Vorgaben zur Haltung von Schweinen. Gegner der Erweiterung befürchten eine zusätzliche Geruchsbelästigung und die Belastung des Grundwassers. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2022 08:30 Uhr

Unfall mit mehreren Autos in Lübeck

Ein 81-jähriger Mann hat in Lübeck mit seinem Wagen mehrere parkende Autos gerammt. Nach Angaben der Polizei zog sich der Unfall Montagabend vom Heiligen-Geist-Kamp bis in die Rabenstraße im Stadtteil St. Gertrud. Nach einer ersten Kollision verlor der 81-Jährige die Kontrolle über sein Auto, bog in die Rabenstraße ein und rammte dort einen weiteren Wagen. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Wie schwer seine Verletzungen sind, ist nach Angaben der Polizei nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2022 08:30 Uhr

Polizei hat Hundewelpen beschlagnahmt

Die Polizei hat am Wochenende in Lübeck zwölf Hundewelpen beschlagnahmt, die dicht an dicht in einem Fahrradanhänger saßen. Der 58-jährige Besitzer aus dem Landkreis Hildesheim hat laut Polizei ausgesagt, es handele sich um einen Sozialisierungsausflug mit den vier Wochen alten Welpen. Er habe die Hunde an eine lange Autofahrt und an fremde Menschen gewöhnen wollen, erklärte der Mann. Doch die Hunde waren völlig verschreckt und machten laut Polizei einen schlechten und ungepflegten Eindruck. Sie wurden sichergestellt und ins Tierheim gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Laut Landesmeldestelle hat die Stadt Lübeck eine Sieben-Tage-Inzidenz von 420,8 (Stand 22.08.). Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 379,2 und der Kreis Herzogtum Lauenburg 214,6. Die landesweite Inzidenz liegt bei 312,9. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

