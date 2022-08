Stand: 02.08.2022 09:53 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Lübecker Hubbrücke wegen Überprüfung für zwei Tage gesperrt

Die Lübecker Hubbrücke ist heute und morgen teilweise gesperrt. An beiden Tagen können zwischen 9 und 15 Uhr keine Autos über die Brücke fahren. Laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt muss das mehr als 120 Jahre alte Bauwerk überprüft werden. So wollen Spezialisten sehen, ob und an welchen Stellen die Querung auf Vordermann gebracht werden muss. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2022 08:30 Uhr

Lübeck setzt Verkehrsversuch der Fackenburger Allee trotz Unfall fort

Vor eineinhalb Wochen ist ein vieldiskutierter Versuch in der Fackenburger Alle gestartet. Auf der Achse zwischen Stockelsdorf und dem Hauptbahnhof sollen Fahrradfahrer mehr Platz haben. Diese teilen sich dort nun den Platz mit Bussen. Letzten Freitag kam es dort zu einem ersten Unfall, der Projektleiter Jens Johannsen ist dennoch bisher mit dem Versuch zufrieden. Der Unfall sei ein bedauerliches individuelles Fehlverhalten gewesen. Er zeigte sich zuversichtlich, dass sich die Verkehrsteilnehmer an die neuen Verkehrsregeln gewöhnen. Der Versuch soll noch bis Jahresende laufen und zeigen, wie der Verkehr in der Hansestadt klimafreundlicher werden kann - mit mehr Platz für Fahrräder, Fußgänger und Busse. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Laut Landesmeldestelle hat die Stadt Lübeck eine Sieben-Tage-Inzidenz von 577,0 (Stand 02.08.). Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 353,4 und der Kreis Herzogtum Lauenburg 392,4. Die landesweite Inzidenz liegt bei 399,8. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2022 08:30 Uhr

