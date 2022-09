Stand: 14.09.2022 12:29 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Punk-Camp auf Sylt wurde geräumt

Das ehemalige Protestcamp von Punks in Westerland auf Sylt ist am Mittwochmittag geräumt worden. Zuletzt hielten sich dort noch etwa 20 Personen auf. Am Vormittag hatte Westerlands Bürgermeister Nikolas Häckel (parteilos) die Punks dreimal aufgefordert, den Platz vor dem Rathaus freiwillig zu räumen. Dem kamen die Punks schließlich nach. Außerdem erhielten die Demonstranten einen Platzverweis für das Gelände rund um das Rathaus und den Wilhelmine-Brunnen. Der Bürgermeister bot den teilweise obdachlosen Punks an, ihnen ein Zugticket nach Hamburg zu bezahlen. Von der Insel schicken kann er die Punks nicht, dies bestätigten Polizei und Bürgermeister. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2022 12:00 Uhr

Geflügelpestausbruch in Emmelsbüll-Horsbüll

In einem kleinen Betrieb in der Gemeinde Emmelsbüll-Horsbüll im nördlichen Nordfriesland wurde das Geflügelpest-Virus H5N1 festgestellt. Von den 38 Hühnern und Gänsen in der betroffenen Haltung waren mehrere innerhalb kurzer Zeit gestorben. Am Dienstagvormittag wurden die restlichen Tiere nach Kreisangaben getötet und fachgerecht entsorgt. Das Veterinäramt hat in einem Umkreis von drei Kilometern eine Schutzzone eingerichtet, sowie in einem Radius von zehn Kilometern eine Überwachungszone. Diese reicht über die Landesgrenze, bis nach Dänemark. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2022 08:30 Uhr

Wintersemesterbeginn an der Hochschule Flensburg

An der Hochschule Flensburg beginnt am Mittwoch das Wintersemester. Für Betriebswirtschaft, Maschinenbau und Medieninformatik bzw. einen der anderen elf Bachelor und neun Masterstudiengänge haben sich nach Angaben der Hochschule knapp 700 junge Menschen angemeldet. Sprecher Kristof Gatermann spricht von einer Trendwende: "Wir rechnen damit, dass wir am Ende dieses Einschreibeprozesses, der ja noch läuft aktuell, 740 bis 780 Einschreibungen haben werden. Das ist sicherlich auch noch ausbaufähig auf die Zukunft gesehen." Die Hochschule Flensburg hatte zuletzt Schlagzeilen gemacht, weil sich immer weniger Studierende angemeldet hatten. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2022 08:30 Uhr

"Cleanup Day" am Sonntag in Niebüll

Die Stadt Niebüll und der Verschönerungsverein Niebüll beteiligen sich am kommenden Sonnabend am "World Cleanup day". Sammelmaterial wird zur Verfügung gestellt. Im Anschluss gibt es eine kleine Stärkung. Die Aktion startet am Sonnabend um 14 Uhr am Rathaus in Niebüll. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenzen der Region

Im Kreis Nordfriesland liegt die Inzidenz aktuell bei 214,8, im Kreis Schleswig-Flensburg bei 208,5 und in der Stadt Flensburg bei 229,4 (Stand: 13.9.). Die landesweite Inzidenz liegt aktuell bei 225,0. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2022 08:30 Uhr

