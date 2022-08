Stand: 16.08.2022 09:50 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Diskussion über die Zukunft der Landwirtschaft in der Marienkirche Husum

Am Montag lud die Husumer Kirchengemeinde und die Akademie für ländliche Räume zu einer Diskussion in die Marienkirche in Husum ein. Pastor Friedemann Magaard diskutierte den Abend über mit zwei Landwirten und der ehemaligen Landwirtschaftsministerin, Juliane Rumpf (CDU), über die Zukunft der Landwirtschaft. Dabei kamen Fragen über die Preise und Klimaschutz auf. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2022 08:30 Uhr

Brände in Nordfriesland

Die Feuerwehren in Nordfriesland mussten gestern wieder zu mehreren Flächenbränden ausrücken: Unter anderem in die Gemeinde Kolkerheide nördlich von Viöl. Dort war eine Strohpresse in Brand geraten. Das Feuer war dann auf das umliegende Feld übergegangen. Nach Angaben der Rettungsleitstelle Nord rückten fünf Feuerwehren mit rund 50 Einsatzkräften an. Zu einem Waldbrand in Karlum bei Leck rückten sechs Feuerwehren mit rund 70 Einsatzkräften an. Nach einer guten halben Stunde war das Feuer unter Kontrolle. In Nieblum auf Föhr musste die Feuerwehr am Abend zu einem Flächenbrand ausrücken. Verletzt wurde bei den Einsätzen niemand. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 15.08.) liegt die Corona-Inzidenz in der Stadt Flensburg bei 486,2. Für den Kreis Schleswig-Flensburg wurde eine Inzidenz von 496,1 gemeldet, der Kreis Nordfriesland meldet eine Inzidenz von 441,6. Die landesweite Inzidenz liegt bei 389,3. | NDR Schleswig-Holstein 16.08.2022 08:30 Uhr

