Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Badestelle Wanderup wird erweitert

Am Sonntag geht die erweiterte Badestelle an den Baggerseen in Wanderup (Kreis Schleswig-Flensburg) in Betrieb, ein zentraler Teil des Projektes "Seenland um Flensburg". Es wurde bereits ein DLRG-Haus mit sanitären Anlagen errichtet, in dem die Badeaufsicht jetzt auch bereit steht. Auch an Nichtschwimmer wurde gedacht, so Bürgermeisterin Ulrike Carstens (CDU): "Für unsere kleinen Gäste und Nichtschwimmer haben wir eine Flachwasserzone hergerichtet, sodass sicher gebadet werden kann." | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2022 08:30 Uhr

Heißer Sommer führt zu Niedrigwasserständen

Der Sommer in diesem Jahr ist überdurchschnittlich trocken. Das führt an vielen Stellen zu niedrigen Wasserständen in Flüssen und Bächen. Auf dem Flensburger Ostufer ist der Lautrupsbach stellenweise trocken gefallen. Nach Angaben der Stadt passiert das im Sommer inzwischen regelmäßig. Dies ist jedoch nicht überall der Fall, weiter bachabwärts sickert Grundwasser zu. Auch die Lecker Au und die Trenne führen aktuell sehr wenig Wasser. So wenig wie zuletzt im Jahr 2018. Viele Sandbänke erschweren daher die Fahrt, zum Beispiel beim Fahren mit Kanus. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2022 08:30 Uhr

Computerproblem legt Krankenhäuser in Süddänemark lahm

Ein Computerproblem hat den Betrieb in den Krankenhäusern in ganz Süddänemark beeinträchtigt. Operationen wurden gestern Vormittag über mehrere Stunden verschoben, weil Patientendaten nicht abrufbar waren. Am Nachmittag war der Fehler behoben, teilte die Regionsverwaltung mit. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2022 08:30 Uhr

Mögliche Verkehrsprobleme an der B199

Am Sonntag läd Schafflund (Kreis Schleswig-Flensburg) zu einem großen Dorf-Flohmarkt und erwartet viel Andrang. Dies könnte sich auch auf den Reiseverkehr auswirken. Beim letzten Flohmarkt staute sich der Verkehr bis auf die B199. Weniger Kilometer weiter, in Leck im Kreis Nordfriesland, gibt es auch einige Verkehrsprobleme. Dort ist eine Kontaktschleife beschädigt, dies teilte der Landesbetrieb für Straßenbau mit. Die Ampel schaltet jetzt rein zeitgesteuert und erfasst nicht, wenn längere Kolonnen von den Autozügen kommen. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 11.08.) liegt die Corona-Inzidenz in der Stadt Flensburg bei 464,3. Für den Kreis Schleswig-Flensburg wurde eine Inzidenz von 475,5 gemeldet, der Kreis Nordfriesland meldet eine Inzidenz von 473,9. Die landesweite Inzidenz liegt bei 384,9. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2022 08:30 Uhr

