Stand: 03.08.2022 10:05 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Fernwärme-Wasser im Hafen Galwik

Dampfendes, grün eingefärbtes Wasser aus dem Flensburger Fernwärmenetz ist am Dienstagabend in den Hafen Galwik geflossen. Dies hat für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Laut Rettungsleitstelle wurde die Flüssigkeit über das Regenwassernetz eingeleitet. Eine Gefahr für Menschen besteht nicht. Die Ursache war vermutlich ein Fehler bei den Stadtwerken. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2022 08:30 Uhr

Kreisverband: Sporthallen müssen weiter beheizt werden

Turnhallen sollten trotz der Energiekrise auch im Winter weiter beheizt und benutzt werden. Das hat der Vorsitzende des Kreissportverbandes Schleswig-Flensburg, Rainer Detleffsen, bekräftigt. Über den Landessportverband sei man informiert worden, dass es eine Initiative vom Städtebund geben solle, die das Herunterfahren der Temperatur in Sport- und Schwimmhallen vorsieht. Detleffsen spricht sich jedoch deutlich gegen das Vorhaben aus: "Der Sport muss weiter stattfinden. Und deshalb können wir nur appellieren, die Sporthallen weiter aufzuhalten und zu beheizen", so der Verbandsvorsitzende gegenüber NDR Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2022 08:30 Uhr

NDR Dialogbus: Tourstopp in Husum

Die Dialogbus-Tour des NDR macht heute Halt in Husum. Von 14 bis 18 Uhr besteht die Möglichkeit, auf dem Gelände der Hafentage mit Simone Mischke und Andreas Rackow ins Gespräch zu kommen. "Wir beantworten Fragen, aber freuen uns auch über Anregungen zu Themen. Wir wollen wissen, was die Nutzer unserer NDR-Angebote bewegt", erklärt Rackow. Seinen nächsten Halt wird der NDR Dialogbus am 5.8. auf dem Sommerfest und Tag der Feuerwehr in Ribnitz (Mecklenburg-Vorpommern) machen. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2022 08:30 Uhr

Rio-Reiser-Platz in Berlin

Im Berliner Stadtteil Kreuzberg wird erstmals ein öffentlicher Platz nach dem Sänger Rio Reiser benannt, wo die Ursprünge seiner Rockband Ton, Steine, Scherben liegen. Bei Straßennamen wurde Reiser bisher erst einmal bedacht: Im westfälischen Unna, wo sein Bruder lebt. In Fresenhagen bei Stadum (Kreis Nordfriesland), wo Reiser mehr als 20 Jahre bis zu seinem Tod verbrachte, steht weiterhin das Rio-Reiser-Haus, ein ehemaliger Bauernhof, in dem ein neuer Besitzer jetzt Ferienwohnungen vermietet. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 01.08.) liegt die Corona-Inzidenz in der Stadt Flensburg bei 541,1. Für den Kreis Schleswig-Flensburg wurde eine Inzidenz von 396,5 gemeldet, der Kreis Nordfriesland meldet eine Inzidenz von 402,2. Die landesweite Inzidenz liegt bei 394,4. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.08.2022 | 08:30 Uhr