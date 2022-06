Stand: 13.06.2022 09:50 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Mini-Sportabzeichen für Vor- und Grundschulkinder

Der SV Adelby richtet gemeinsam mit der Sportjugend Flensburg die "Fit for fun"-Tour 2022 des Landessportverbandes Schleswig-Holstein aus. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder im Vor- und Grundschulalter und bietet die Möglichkeit, das Mini-Sportabzeichen zu erwerben. Außerdem werden verschiedene Stationen zum Ausprobieren angeboten, um bei den Lütten den Spaß an Bewegung und Sport zu wecken. Los geht es um 15 Uhr auf dem Sportplatz Adelby. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2022 06:30 Uhr

Eurocity fährt von Flensburg nach Prag

Schleswig-Holstein bekommt ab heute eine neue Eurocity Verbindung. Mit dem Sommerfahrplan können Bahnreisende täglich ohne Umstieg zwischen Flensburg und Prag fahren. Interessant dürften dabei auch die Zwischenstopps in Berlin und Hamburg sein. Der neue Eurocity hält auch in Schleswig, Rendsburg und Neumünster. Die Fahrt von Flensburg nach Prag dauert gut neun Stunden. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2022 10:00 Uhr

THW Kiel und Flensburg-Handewitt beenden Bundesliga-Saison mit Siegen

Der THW Kiel hat die Saison in der Handball-Bundesliga am Sonntag mit einem 42:35 (19:19) gegen Frisch Auf Göppingen beendet, die SG Flensburg-Handewitt mit einem 28:22 (17:14) bei den Füchsen Berlin. Während die TSV Hannover-Burgdorf gegen Leipzig remis spielte, unterlag der HSV Hamburg bei Lemgo Lippe. | NDR Schleswig-Holstein 12.06.2022 08:00 Uhr

