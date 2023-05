Stand: 09.05.2023 09:38 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Kommunale und private Krankenhäuser streiken

An kommunalen und auch einigen privaten Krankenhäusern in der Region wird am Dienstag gestreikt. Die Gewerkschaft Marburger Bund fordert die Ärzte auf, ihre Arbeit niederzulegen. Sie fordert für die Klinik-Ärzte bundesweit unter anderem 2,5 Prozent mehr Gehalt. Gestreikt wird zum Beispiel am Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster. Nach Angaben der Klinik sind fast alle Stationen betroffen. An der Klinik in Preetz (Kreis Plön) wird vor allem die Innere Medizin bestreikt. Auch am Städtischen Krankenhaus in Kiel und an den Imland-Kliniken in Rendsburg und Eckernförde sind die Mediziner dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Die Krankenhäuser betonen, dass die Notfallversorgung gesichert ist. | NDR Schleswig-Holstein 09.05.2023 08:30 Uhr

Apotheken streiken

Auch bei den Apotheken wird am Dienstag gestreikt. Viele bleiben bis 14 Uhr geschlossen. Mit dem Aktionstag möchten sie auf ihre angespannte Situation aufmerksam machen, sagt Georg Zwenke vom Apothekerverband Schleswig-Holstein. "Wir haben allein schon in diesem Jahr 17 Apotheken, die schließen oder geschlossen haben. Und jede Apotheke ist eine zu viel", so Zwenke. Der Verband fordert höhere Honorare und einen Ausgleich für die Arzneimittel-Engpässe. Gegen Letztere solle auch die Bundesregierung etwas tun. | NDR Schleswig-Holstein 09.05.2023 08:30 Uhr

Sechsstelliger Sachschaden nach Feuer in Kiel-Dietrichsdorf

Ein Feuer hat am Montagabend zwei Doppelhaushälften in Kiel-Dietrichsdorf komplett zerstört. Laut Polizei konnten sich die Bewohner, darunter auch Kinder, unverletzt retten. Erst hatte es im Wintergarten des einen Hauses und in Teilen des angrenzenden Dachstuhls gebrannt. Die Ursache ist noch unklar. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren Hunderttausend Euro. | NDR Schleswig-Holstein 09.05.2023 08:30 Uhr

