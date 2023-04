Stand: 25.04.2023 09:14 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Autofahrer bewusstlos - mehrere Pkw beschädigt

Ein Autofahrer hat am Montagabend in der Kieler Innenstadt die Kontrolle über seinen Wagen verloren und mehrere Autos beschädigt. Laut Polizei befuhr der 61-Jährige stadteinwärts die Eckernförder Straße und verlor dann plötzlich am Steuer das Bewusstsein. Sein Wagen steuerte unkontrolliert weiter und rammte neun geparkte Fahrzeuge, einen Poller und einen Fahrradständer. Das Auto kam auf einem Grünstreifen zum Stillstand. Helfende - darunter ein Notfallsanitäter - befreiten den Mann aus seinem Wagen und reanimierten ihn. Er kam wenig später in ein Krankenhaus. Warum genau der 61-Jährige das Bewusstsein verlor, ist noch nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2023 08:30 Uhr

Haftbefehl gegen 62-Jährigen nach Tod seiner Ehefrau

Nach dem gewaltsamen Tod einer 45-Jährigen in Kiel ist gegen den 62-jährigen Ehemann des Opfers Haftbefehl erlassen worden. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft starb die Frau an Stichverletzungen. Die Tote war am Sonntag leblos in der gemeinsamen Wohnung des Paares gefunden worden. Den Ehemann nahm die Polizei dort fest. Zu den Hintergründen will sich die Polizei noch nicht äußern. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2023 08:30 Uhr

Klimaschutzwoche im Kreis Plön

Seit Montag läuft im Kreis Plön die erste Klimaschutzwoche. Bis Freitag gibt es kreisweit zahlreiche Veranstaltungen, Informationsabende und Aktionen rund um Umwelt- und Klimaschutzthemen. Insgesamt gebe es 19 Veranstaltungen, von Müllsammeln über Kochen mit geretteten Lebensmitteln bis hin zu naturkundlichen Rundgängen, berichtet die Klimaschutzmanagerin des Kreises Plön, Kerrin Trimpler. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2023 08:30 Uhr

