Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Gutenbergstrasse in Kiel gesperrt

Autofahrer, die in Kiel von der B76 über die Eckernförder Straße stadteinwärts wollen, müssen ab Montag einen Umweg einplanen. Laut Stadt ist die Gutenbergstraße zwischen der Eckernförder Straße und dem Westring gesperrt. Der Grund sind Sanierungsarbeiten. Die Arbeiten dauern voraussichtlich noch bis zum 28. April. Stadtauswärts ist auf der Gutenbergstraße nur eine Spur frei. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2023 08:30 Uhr

Energiesparverordnung ausgelaufen

Seit dem vergangenen Wochenende gilt die sogenannte Energiesparverordnung nicht mehr. Mit ihr sollten Gemeinden in Schleswig-Holstein dazu gebracht werden, Strom und Gas zu sparen. Die Stadt Kiel will jedoch weiter sparen - trotz Ende der Verordnung. So bleibt der Rathaustrm nachts dunkel und wird nicht angestrahlt, teilte die Stadt mit. Das Gleiche gilt auch für das Industriemuseum Howaldtsche Metallgießerei oder das Revolutionsdenkmal. In den Verwaltungsgebäuden bleiben die Temperaturen auch weiterhin abgesenkt. In Fluren und Treppenhäuser wird auf die Heizung ganz verzichtet. Wie lange noch gespart werden soll ist unklar. Nach eigenen Angaben prüft das die Stadt. In den acht größten Verwaltungsgebäuden hat sich die Energiesparverordnung aber gelohnt: laut Stadt wurde im Schnitt 21 Prozent Wärme im Vergleich zum Vorjahr eingespart, bei Strom waren es etwa 17 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2023 08:30 Uhr

Neumünster: Hubschrauber montieren Maschinen auf EDEKA-Lager

Am geplanten neuen Zentrallager für EDEKA bei Neumünster kommt es am Montagmittag zu einem besonderen Schauspiel in Form eines Hubschraubereinsatzes. Die Bauarbeiten an dem Lager nahe der Autobahnabfahrt Neumünster-Nord sind fast abgeschlossen. Laut EDEKA sollen gegen 12 Uhr mehrere Hubschrauber insgesamt zehn Kühl- und Wärmemaschinen auf das 35 Meter hohe Dach des geplanten Zentrallagers heben. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2023 08:30 Uhr

