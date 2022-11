Stand: 28.11.2022 09:56 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Inklusion am Eckernförder Strand

In Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wird derzeit der Strandbereich neu geplant. Nach Angaben der Touristikagentur ist dabei "Inklusion" ein großes Thema. Es werden neun Discgolf-Stationen am Strand und im Kurpark aufgestellt. Dieses Spiel, eine Mischung aus Golf und Frisbee, sollen auch Menschen mit Behinderungen spielen können. Außerdem werden Inklusions-Schaukeln aufgestellt, Bohlenwege ausgebaut und Strandmatten ausgelegt, damit auch Rollstuhlfahrer besser direkt ans Meer kommen können. Eckernfördes Touristikchef Stefan Borgmann sagte zu den Arbeiten: "Wir haben festgestellt, dass es in einigen Bereichen noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Seit 2007 hat Eckernförde einen Beirat für Menschen mit Behinderungen. Wir binden diesen Beirat stets mit ein." Borgmann sagte auch, er denke, dass es vergleichbare Angebote in dieser Dimension so nicht woanders gibt. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2022 08:30 Uhr

Abriss des "Haus Michael" verschoben

Das ehemalige Studentenwohnheim "Haus Michael" in der Kieler Reventlouallee bleibt länger als bisher geplant eine Unterkunft für Geflüchtete. Noch bis Mitte kommenden Jahres soll es Platz bieten für Menschen aus der Ukraine. Dies teilte das Erzbistum Hamburg mit. Zuvor hatte die Stadt Kiel um den Aufschub gebeten. Eigentlich sollte das Gebäude aus dem 50er Jahren bereits im Januar abgerissen werden, um dann 26 Mietwohnungen bauen zu können. Der Abriss wird jetzt verschoben. Derzeit wohnen 70 Geflüchtete in dem Haus. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2022 08:30 Uhr

Kieler Mietspiegel 2023 startet

Der Kieler Mietspiegel 2023 wird neu erhoben, dafür startet jetzt Ende November die Online-Mieterbefragung. Nach Angaben der Stadt erhalten 4.000 Haushalte ein Anschreiben mit personalisiertem Zugangsschlüssel. Die Teilnahme ist erstmals verpflichtend. Ausgewählt wird per Zufallsprinzip. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2022 08:30 Uhr

Stadtwerke Neumünster bieten kostenloses Strom-Messgerät an

Stromkunden der Stadtwerke Neumünster können sich ab sofort, kostenlos für eine Woche, ein Messgerät für den Stromverbrauch ausleihen. Durch das Gerät wird sichtbar, wieviel zum Beispiel ein Fernseher oder ein Computer im Stand-By-Modus verbrauchen. Das Messgerät gibt es im Kundenzentrum am Kuhberg in Neumünster. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.10.2022 | 08:30 Uhr