Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

A215: Einstündige Sperrung nach Unfall

Aufgrund eines Unfalls hat die Polizei die A215 am Donnerstagmorgen kurzzeitig stadteinwärts gesperrt. Zwischen den Anschlussstellen Kiel-West und Kiel-Mitte stießen laut Polizei gegen 5.45 Uhr ein Auto und ein Lkw zusammen. Eine Person wurde dabei schwer verletzt. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2022 08:30 Uhr

Stadtmission.Mensch in Kiel fehlt es an Helfern und Spenden

Jeden Tag kommen mehr Menschen in die Einrichtungen der Stadtmission.Mensch in Kiel. Dies teilte die Geschäftsführerin Karin Helmer mit. So kommen zur täglichen Tafel rund 150 Menschen - nach Einschätzung der Tafel sind das so viele wie noch nie. Ein Sprecher der Diakonie sagte, dass viele Menschen ihre Mieten wegen der steigenden Energiekosten nicht mehr zahlen können und fürchten, obdachlos zu werden. Er fordert deshalb die Politik auf, vorübergehend Zwangsräumungen zu verbieten. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2022 08:30 Uhr

Pflege-Demonstration in Kiel

Mit einem großen Autokorso durch die Kieler Innenstadt will die "Interessengemeinschaft ambulante Pflege" am Donnerstag auf die Situation in ihrer Branche aufmerksam machen. Zu der Veranstaltung sind laut Polizei 250 Teilnehmer und bis zu 100 Autos angemeldet. Sie fordern, dass die Leistungspauschalen der Pflegeversicherung erhöht werden. Der Autokorso beginnt laut Interessengemeinschaft um 13 Uhr im Kieler Stadtteil Gaarden und endet vor dem Landeshaus. Die Polizei erwartet Verkehrsbehinderungen. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2022 08:30 Uhr

Bauarbeiten in Rendsburg und Plön

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist die Landstraße zwischen Wattenbek und Negenharrie gesperrt. Laut Landesbetrieb Straßenbau wird der Asphalt ausgebessert. Autofahrern wird empfohlen, über Groß Buchwald auszuweichen. Die Sperrung wird voraussichtlich bis 15 Uhr dauern. In Plön ist am Donnerstag auf der B76 eine Fahrspur gesperrt. Nach Angaben des Landesbetriebs werden dort zwischen 12 und 18 Uhr einige Stellen der Straße ausgebessert. Der Verkehr wird über eine mobile Ampel an der Baustelle vorbeigeführt. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2022 08:30 Uhr

Tankstellenüberfall in Kronshagen: Polizei sucht Zeugen

Am späten Dienstagabend ist ein maskierter Mann in den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Eckernförder Straße in Kronshagen gestürmt. Der mutmaßliche Täter bedrohte die 62-jährige Angestellte laut Polizei mit einem Messer und zwang sie zur Herausgabe der Einnahmen. Er erbeutete eine mittlere dreistellige Summe Bargeld. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Kiel zu melden. Der Tatverdächtige ist etwa 170-175 cm groß und schlank. Er soll zur Tatzeit (Dienstag, 22.37 Uhr) mit einer dunklen Hose, einer Jacke mit Kapuze und dunklen Schuhen bekleidet gewesen sein. Außerdem trug er einen beige-schwarzen Rucksack. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2022 16:30 Uhr

Die regionalen Corona-Inzidenzen

In Kiel liegt die Corona-Inzidenz bei 198,2, im Kreis Rendsburg-Eckernförde bei 232,2, in Neumünster bei 236,5 und im Kreis Plön bei 225,9 (Stand: 14.9.). Die landesweite Inzidenz liegt aktuell bei 228,1. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2022 08:30 Uhr

