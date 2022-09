Stand: 14.09.2022 12:44 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Suche nach Brandursache beim Geomar Helmholtz-Zentrum

Nach dem Feuer auf dem Gelände des Geomar Helmholz-Zentrums in Kiel waren am Mittwoch Experten der Polizei vor Ort, um die Brandursache zu ermitteln. Den Rohbau selbst konnten die Experten jedoch nicht betreten, da dieser noch stark verraucht ist, so ein Sprecher. Der Schaden geht dem Sprecher zufolge in die Hunderttausende. Allein am Dach und der Außenfassade des neuen Geomar-Hauses entstand durch die Flammen ein Schaden von rund 150.000 Euro. Ein Handwerker wurde bei dem Feuer gestern verletzt und kam ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2022 12:00 Uhr

Nach Feuer am Geomar Helmholtz-Institut beginnen die Ermittlungen

Nachdem am Dienstag auf dem Gelände des Geomar-Instituts am Ostufer ein Feuer ausgebrochen ist, beginnen die Ermittlungen zur Brandursache. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler begann es zunächst auf dem Dach des künftigen Eingangs des neuen Erweiterungsbaus zu brennen. Dabei wurde auch die Fassade beschädigt. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs waren mehrere Handwerker in dem Gebäude, einer von ihnen wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock. Bis in den Abend hinein waren rund 45 Kräfte im Einsatz. Die Bauarbeiten sind nun für die Untersuchungen von Feuerwehr, Polizei und Staatsanwaltschaft gestoppt. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2022 08:30 Uhr

Rollerskate-Bahn statt Eisbahn in Kiel

Am Kieler Ostseekai wird es in diesem Winter erstmals eine Rollerskate-Bahn geben. Das hat Kiel-Marketing mitgeteilt. In den vergangenen Jahren hatte es an dieser Stelle eine Eisbahn gegeben. Die Stadt hatte das Eisfestival in diesem Jahr aufgrund der Energiekrise abgesagt. Nun sollen von Mitte November bis Mitte Januar Rollerskateabende, Eisstockschießen auf Kunsteis sowie Firmenfeiern auf der Bahn stattfinden. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2022 08:30 Uhr

Neumünsteraner erhält Filmpreis

Der Neumünstaner Christian Linke hat in Los Angeles den begehrten Filmpreis Emmy verliehen bekommen. Der 35-Jährige hat gemeinsam mit seinem Team die Animationsserie"Arcane" entwickelt, die weltweit vom privaten Streamingdienst Netflix ausgestrahlt wird. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2022 08:30 Uhr

Die regionalen Corona-Inzidenzen

In Kiel liegt die Corona-Inzidenz bei 197,0, im Kreis Rendsburg-Eckernförde bei 231,5, in Neumünster bei 237,7 und im Kreis Plön bei 236,7 (Stand: 13.9.). Die landesweite Inzidenz liegt aktuell bei 225,0. | NDR Schleswig-Holstein 14.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.09.2022 | 12:00 Uhr