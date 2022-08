Stand: 15.08.2022 11:47 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Prozessbeginn nach tödlichem Unfall

Vor dem Landgericht Kiel muss sich ab heute ein 26-jähriger Mann wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Er soll vor rund anderthalb Jahren zwischen Neumünster und Bordesholm mit seinem Auto in eine Gruppe Fußgänger gefahren sein. Wie das Gericht mitteilt, wurden drei der Passanten bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie starben. Laut Anklageschrift soll der Mann zum Zeitpunkt des Unfalls unter Drogeneinfluss gestanden haben, außerdem besaß er keinen Führerschein. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2022 8:30 Uhr

"Schwimmmobil" bringt Kindern Schwimmen bei

In Fockbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) nimmt heute das sogenannte "Schwimmmobil" der Deutschen Lebens-Rettungs.Gesellschaft (DLRG) offiziell die Arbeit auf. Wie der Verein meldet, gab es vorher einen erfolgreichen Testlauf in Büdelsdorf. In dem Wohnmobil sind zwei Bundesfreiwillige unterwegs, die überall dort unterstützen sollen, wo nicht ausreichend Personal zur Verfügung steht, um Kindern das Schwimmen beizubringen. Insgesamt haben während der Pandemie rund 50.000 Kinder in Schleswig-Holstein keinen Schwimmunterricht erhalten, so DLRG-Vizepräsident Felix Heymann. | NDR Schleswig-Holstein 15.08.2022 8:30 Uhr

14-Jähriger aus Kiel verschwunden: Polizei hofft auf Unterstützung

Der 14 Jahre alte Ansari A. aus Kiel wird bereits seit April vermisst. Nun bittet die Kieler Kriminalpolizei ein weiteres Mal die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Der Junge lebte zuletzt in der Heintzestraße und könnte sich im Bereich Kiel-Gaarden aufhalten. Der Junge ist ungefähr 1,65 Meter groß und schlank. Er könnte mit einem Jogginganzug bekleidet sein. Dass der Vermisste einer Straftat zum Opfer gefallen ist, schließen die Ermittler derzeit aus. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Ansari A. geben kann, soll sich unter 0431 160 3333 bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2022 16:30 Uhr

Starke Einschränkungen bei Schlei-Überquerung

Pendler, die über die Schlei müssen, brauchen ab Montag gute Nerven: Autos dürfen die Brücke zwischen Schwansen (Kreise Rendsburg-Eckernförde und Schleswig-Flensburg) einen Monat lang nur noch an den Wochenenden befahren. Grund sind nach Angaben der Deutschen Bahn laufende Bauarbeiten für eine neue Brücke. Auch die Fähre Missunde, die sonst als Alternative gilt, stellt ab Montag ihren Dienst ein. Bis zum 1. November laufen Arbeiten am Anleger. Pendler müssen nun Umwege über Schleswig und Kappeln (beide Kreis Schleswig-Flensburg) in Kauf nehmen. Das kann bis zu einer Stunde dauern.

