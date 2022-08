Stand: 12.08.2022 10:14 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Sozialministerin Touré besucht Kinder aus der Ukraine

Zur Zeit sind knapp 60 Kinder in einem Feriencamp in Neumünster, um sich von dem Krieg in der Ukraine ablenken zu können. Am Donnerstag gab es einen besonderen Besuchers des Camps: Sozialministerin Aminata Touré (Grüne). Sie sagte: "Wer abends unter Sirenengeheul und Angst vor Raketen einschlafen müsse, dem werde ein Stück Kindheit genommen." Sie freue sich, dass die Feriencamps den Kindern ein Stück Normalität in Zeiten des Krieges ermögliche. Die Ministerin wünschte sich außerdem, dass die jungen Menschen nach diesem Sommer in ein Land zurückkehren, in dem die Aussicht auf Frieden herrscht. Begleitet wurde Touré von Natalia Klitschko, der Frau des Bürgermeisters von Kiew, Vitali Klitschko. In Schleswig-Holstein werden Feriencamps vom Land gefördert - bis zu 70.000 Euro stehen jeweils für die Jugendämter der Kreise zur Verfügung. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2022 08:30 Uhr

Stromausfälle im Kreis Plön sollen behoben werden

Im vergangenen Monat ist es im Kreis Plön in den Gemeinden Dannau, Tantzau und Grebin immer wieder zu Stromausfällen gekommen. Damit das nicht mehr passiert, beginnen nun Bauarbeiten der Schleswig-Holstein Netz AG. In der Hauptstraße in Dannau wird ein sogenanntes Mittelspannungskabel ausgetauscht. Das Unternehmen investiert dafür 90.000 Euro. Die Arbeiten sollen in einer Woche erledigt sein. Die rund 600 von den Stromausfällen betroffenen Haushalte sollten dann keine Probleme mehr bekommen. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2022 08:30 Uhr

"Cap San Diego" auf dem Weg zurück nach Hamburg

Das größte Museums-Frachtschiff der Welt, die "Cap San Diego", fährt heute von Rendsburg nach Hamburg. Gestern Abend hat das Schiff im Kreishafen festgemacht. In den vergangenen Tagen lag das ehemalige Handelsschiff in Kiel. Ab 11.00 Uhr fährt es durch den Nordostseekanal Richtung Hansestadt. Ihren Stammliegeplatz, die Überseebrücke in Hamburg, soll die "Cap San Diego" heute Abend gegen 21 Uhr erreichen. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenz in der Region

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 384,9 (Stand 11.08.). Die Inzidenz in Kiel beträgt 286,7. Neumünster (310,7) und der Kreis Plön (332,3) liegen unter dem Landesdurchschnitt. Darüber liegt der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit 408,3. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2022 08:30 Uhr

