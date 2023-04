Stand: 25.04.2023 09:29 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Büsum bereitet sich auf NDR Schleswig-Holstein Festival vor

In vier Tagen startet das NDR Schleswig-Holstein Festival in Büsum (Kreis Dithmarschen). Die Party findet am Büsumer Strand auf der Watt-Tribüne statt. Neben einem DJ wird auch die Coverband "Freestyle" auftreten. Außerdem wird die deutsche Popband "ClockClock" auf der Bühne stehen. Büsums Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje (FWB) freut sich schon auf Sonnabend: "Das ist eine tolle Medienpartnerschaft, die wir mittlerweile ja fast schon zehn Jahre pflegen. Wir freuen uns, dass es geklappt hat, dass wir wieder am Start sind beim NDR." Für die Veranstaltung werden 6.000 bis 7.000 Besucher erwartet. Beginn ist um 18 Uhr am Sonnabend. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2023 08:30 Uhr

Sperrung der Bahnübergänge auf der Marschbahnstrecke

Aktuell baut die Deutsche Bahn auf der Marschbahnstrecke. Aufgrund der Bauarbeiten sind auf dem Abschnitt zwischen Wilster (Kreis Steinburg) und Hochdonn (Kreis Dithmarschen) von Dienstag an verschiedene Bahnübergänge gesperrt. Begonnen wird mit dem Übergang in Krempel (Kreis Dithmarschen) an der Moorchaussee. Die Bahnübergänge sind teilweise bis zum 9. Mai gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2023 08:30 Uhr

Falscher Liebhaber erbeutet 120.000 Euro

Ein vermeintlicher Liebhaber hat gut 120.000 Euro von einer 66-jährigen Frau aus Lägerdorf (Kreis Steinburg) erbeutet. Laut Polizei lernten sich das Opfer und der mutmaßliche Betrüger über eine Dating-Plattform kennen. Der Betrüger gab sich als 72-jähriger Geschäftsmann aus und behauptete, immer wieder im Ausland festgehalten zu werden und deshalb dringend Geld zu benötigen. Am Donnerstag nahm die Polizei den mutmaßlichen Täter bei einer geplanten, weiteren Geldübergabe fest. Der 23-jährige Hamburger sitzt nun in Untersuchungshaft. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2023 08:30 Uhr

Hauptamtliche Feuerwehrleute für Itzehoe ab Mai gesucht

Die Feuerwehr Itzehoe (Kreis Steinburg) bekommt eine hauptamtliche Wachabteilung. Deren festangestellte Feuerwehrleute sollen die Freiwillige Feuerwehr entlasten. Hintergrund: Laut Bürgermeister Ralf Hoppe (parteilos) würde die Hilfe immer öfter zu sogenannnten Bagatelleinsätzen gerufen. Und auch dafür müssten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr ihre Arbeitsstelle verlassen. Die Wachabteilung soll diese kleinen Einsätze dann in Zukunft selbst übernehmen. Die Stadt will die Stellen im Mai ausschreiben. Noch in diesem Jahr soll die hauptamtliche Wache dann ihre Arbeit aufnehmen. Die Freiwillige Feuerwehr wird weiter zu großen Löscheinsätzen ausrücken. | NDR Schleswig-Holstein 25.04.2023 07:00 Uhr

