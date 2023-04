Stand: 20.04.2023 09:11 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Verfolgungsjagd in Heide

Am Donnerstag ist es in Heide (Kreis Dithmarschen) zu einer Verfolgungsjagd gekommen. Die Polizei wollte am Bahnhof einen Pkw-Fahrer kontrollieren. Dieser gab daraufhin Gas und flüchtete, bis er in der Rungholtstraße von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Das Auto brannte anschließend aus. Der 34-jährige Dithmarscher aus dem Heider Umland hatte laut Polizei einen Atemalkoholwert von 0,48 Promille. Außerdem bestehe der Verdacht des Drogenkonsums, sagte Polizeisprecherin Merle Neufeld. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2023 08:30 Uhr

Podcasts zur Kommunalwahl: Offener Kanal Westküste sucht junge Teilnehmer

Der Offene Kanal Westküste möchte zur Kommunalwahl am 14. Mai mit Jugendlichen Podcasts produzieren. Finanziert wird das Projekt unter anderem vom Bund. Andreas Guballa vom Offenen Kanal Westküste sagte, man wolle so vor allem Erstwähler an die Urnen bringen. Durch die Gelder vom Bund engagierte der Offene Kanal Honorarkräfte, die den Jugendlichen erklären, wie sie ihren Podcast aufzeichnen, schneiden und ins Internet laden können. Der Offene Kanal hat noch freie Plätze für das Projekt. Guballa sagte: "Mitmachen kann jeder, der Interesse hat an Politik, der lernen möchte, wie man einen Podcast macht, der mindestens 15 Jahre alt ist und - im besten Fall - Erstwähler ist." Wer Interesse hat kann sich direkt beim offenen Kanal Westküste melden. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2023 08:30 Uhr

Verkehrsunfall mit zwei lebensgefährlich Verletzten auf B5

Ein missglücktes Überholmanöver hat für einen Unfall mit zwei lebensgefährlich Verletzten auf der B5 bei Witzwort, im Kreis Nordfriesland gesorgt. Laut Polizeileitstelle waren zwei Autos gegen 17 Uhr Richtung Husum unterwegs, als einer der Wagen abbiegen wollte. Das andere Auto dahinter setzte zum Überholen an, traf dabei jedoch das vordere abbiegende Auto, driftete nach links ab und fuhr gegen einen Baum. Der Rettungshubschrauber brachte die Fahrer in ein Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2023 08:30 Uhr

