Wattenmeer: 500 Seehunde weniger als im vergangenen Jahr

Die Zahl der Seehunde im schleswig-holsteinischen Wattenmeer ist in diesem Jahr um zehn bis zwölf Prozent gesunken. Das hat die diesjährige Zählung der Seehundbestände im Wattenmeer ergeben. Demnach leben an der schleswig-holsteinischen Wattenmeerküste etwa 500 Seehunde weniger als 2021. Laut Seehundexperte Armin Jeß von der Nationalparkverwaltung in Tönning sei eine Schwankung in diesem prozentualen Bereich im Zeitraum eines Jahres allerdings ganz normal und nicht besorgniserregend. Seit dem Sommer wurden die Seehunde auf den Sandbänken im Wattenmeer in Dänemark, Schleswig- Holstein und den Niederlanden aus der Luft fotografiert und danach gezählt. Der Gesamtbestand bewegt sich seit Jahren stabil bei etwa 10.000 Tieren. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2022 16:30 Uhr

"Gruselgarten" in Hohenaspe mit Besucherrekord

Der Open-Air-Gruselgarten, den Johanna und Mirko Carstens anlässlich von Halloween in Hohenaspe hergerichtet haben, ist ein voller Erfolg gewesen. Es seien mehr als 500 Besucher gekommen, die teilweise mehr als eine Stunde Wartezeit in Kauf genommen hätten, um den Garten zu besuchen, so Mirko Carstens auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein. Das ist Besucherrekord. Ganz besonders gut angekommen seien die Live-Erschrecker, die die Besucher auf ihrem Gang durch den Gruselgarten mit schauerlichen Verkleidungen in Angst und Schrecken versetzt haben. Auch im kommenden Jahr soll es weitergehen, man sei schon in den Planungen, so Carstens. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2022 16:30 Uhr

Tödliche Schüsse in Heide: Polizei nennt neue Details

Nach den tödlichen Schüssen auf eine 37-Jährige in Heide laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich demnach um den 54 Jahre alten Ehemann des Opfers. Beide lebten getrennt voneinander. Die Tat ereignete sich am Montagnachmittag in der Klaus-Groth-Strasse in Heide spazieren. Anwohner hatten die Schüsse gehört und Polizei und Rettungsdienst alarmiert. Ein Krankenwagen brachte die schwer verletzte Frau ins Westküstenklinikum, wo sie wenig später starb. Der Sohn erlitt einen Schock und wurde ebenfalls im Westküstenklinikum behandelt. Der Tatverdächtige ließ sich von seinem Fahrer zur Heider Polizeiwache bringen und stellte sich dort. Der Fahrer des Schützen fuhr weg, konnte aber wenig später gefasst werden. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2022 12:00 Uhr

Northvolt-Entscheidung verzögert sich

Bis Ende des Jahres wollte Northvolt ursprünglich entscheiden, ob das Unternehmen die Batteriefabrik bei Heide im Kreis Dithmarschen baut oder nicht. Diese Entscheidung könnte sich nun laut Northvolt verschieben. Zum einen wegen der gestiegenen Energiepreise und zum anderen wegen höherer Subventionen in den USA. Dithmarschens Landrat Stefan Mohrdieck sagte NDR Schleswig-Holstein: Man werde mit Hochdruck an den Aufgaben, die hier zu bewältigen seien, arbeiten und man hoffe, dass das Projekt hier trotzdem realisiert werden könne. Auch Northvolt betont auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein, dass alle daran arbeiten würden, das Projekt Heide weiterhin möglich zu machen. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2022 08:30 Uhr

Hobby-Geflügelzüchter in Sorge

Die privaten Züchter von Hühnern, Gänsen und Tauben im Kreis Steinburg blicken auf schwierige Monate zurück. Die lang anhaltende Vogelgrippe und Geflügelpest machte ihnen zu schaffen. Lange Zeit mussten sie ihre Tiere im Stall halten und ihre Bestände deutlich reduzieren, erklärt Helmuth Gehrts, Vorsitzender der Kleintierzucht Hohenaspe und Umgebung. Eine gute Nachricht gibt es trotzdem: Am Wochenende konnte erstmals seit Beginn der Coronapandemie die Geflügelschau des Vereins wieder stattfinden. Laut Gerths waren etwa 60 Besucher vor Ort gewesen. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2022 08:30 Uhr

Westküstenklinikum hebt Besuchsverbot auf

Das Westküstenklinikum WKK in Heide und Brunsbüttel hat das Besuchsverbot wieder aufgehoben. Die Patienten dürfen nun wieder täglich zwischen 12 und 19 Uhr für eine Stunde einen Besucher empfangen. Laut Klinik müssen diese eine FFP2-Maske tragen und einen negativen Coronatest einer offiziellen Teststation vorlegen. | NDR Schleswig-Holstein 01.11.2022 08:30 Uhr

