Stand: 19.10.2022 10:45 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Besuchsverbot im Westküstenklinikum

In den Westküstenkliniken in Brunsbüttel und Heide gilt seit Mittwoch wieder ein generelles Besuchsverbot. In Ausnahmefällen sind zum Beispiel im Geburtszentrum oder bei Sterbenden weiterhin Besuche möglich. Grund für die strengeren Regeln sind die in den vergangenen Wochen gestiegenen Infektionszahlen in Schleswig-Holstein - im Kreis Dithmarschen gab es gestern 163 neue Corona-Fälle, die 7-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 564. Aufgrund der hohen Patientenzahl und vielen Krankheitsfällen in der Belegschaft will das Westküstenklinikum geplante Eingriffe auf ihre Dringlichkeit überprüfen. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2022 08:30 Uhr

Anmeldestart für die Wechselhütten der Heider Winterwelt

Bis zum Start des Winterspektakels auf dem Marktplatz in Heide am 21. November dauert es noch. Ab sofort sind aber Anmeldungen für die Wechselhütten auf der Heider Winterwelt beim Stadtmarketing in Heide möglich. Die Wechselhütten sind überdachte Stände, welche für einen oder mehrere Tage von privaten oder gewerblichen Ausstellern angemietet werden können. Nach Angaben des Stadtmarketings sind die vier Hütten schon zu etwa 65 Prozent ausgebucht. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2022 08:30 Uhr

Kommunalaufsicht will Bürgerbegehren für unzulässig erklären

Die Kommunalaufsicht des Kreises Dithmarschen will das Bürgerbegehren gegen die Pläne zum Bau von Ferienhäusern im Speicherkoog für unzulässig erklären. Das teilt die Bürgerinitiative für Naturschutz im Speicherkoog mit. | NDR Schleswig-Holstein 19.10.2022 08:30 Uhr

Apotheken streiken ab Mittwochmittag

Auch an der Westküste schließen viele Apotheken am Mittwoch bereits am Mittag um 12 Uhr. Darauf hat die Apothekerkammer hingewiesen. Es sei nicht klar, wie viele Apotheken am Streik teilnehmen. Hintergrund ist ein neues Gesetz, das am Mittwoch in Berlin beschlossen werden soll: Die Ampel will den sogenannten "Zwangsrabatt" erhöhen. Viele Apotheken fürchten finanzielle Einbußen. | NDR Schleswig-Holstein 18.10.2022 16:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.10.2022 | 08:30 Uhr