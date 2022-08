Stand: 29.08.2022 11:02 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Zwei Großfeuer am Wochenende in Dithmarschen und Steinburg

Am Wochenende gab es gleich zwei Großbrände in der Region: Zum einen brannte am Sonnabendabend in Nordhastedt ein etwa 1.000 Quadratmeter großes Stallgebäude, in dem Strohballen gelagert wurden. Laut Polizei waren 200 Kräfte im Einsatz, konnten das Gebäude aber nicht mehr retten. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis zum folgenden Tag an. Am Sonntag brannte eine 100 Quardratmeter große private Saunalandschaft komplett aus. Dabei wurde auch das Wohngebäude beschädigt. Hier waren etwa 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Sie mussten eine Person aus dem Gebäude holen, die aber unverletzt blieb. In beiden Fällen steht die Brandursache noch nicht fest, die Kripo ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2022 08:30 Uhr

NABU kritisiert Umstieg auf Holzöfen

Durch den gestiegenen Preis für Gas und Heizöl entscheiden sich immer mehr Hauseigentümer für einen Umstieg auf Holzöfen. Dadurch wächst der Bedarf an Brennholz. Der NABU sieht dies zunehmend kritisch, weil seiner Ansicht nach dem wichtigen CO2-Speicher Wald mittelfristig ein Kahlschlag droht. Christopher Schöwitz, Geschäftsführer vom Steinburger Energieholz in Hohenlockstedt sieht es anders: "Ich sehe es nicht so kritisch wie der NABU, Holz ist ein regionaler Rohstoff und hat einen guten ökologischen Fußabdruck." | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2022 08:30 Uhr

Neue Fußgängerzone in Heide

Ab sofort hat Heide eine weitere Fußgängerzone: Der Schumacherort ist nun für Autos gesperrt. Lediglich der gewerbliche Lieferverkehr, Radfahrer und Elektroroller sind von dem Fahrverbot ausgenommen. Die Sperrung der bekannten Kneipenmeile für den Autoverkehr war bereits im vergangenen Jahr geplant. Jedoch gab es Beschwerden von Anliegern gegen diesen Plan. Jetzt begrüßt besonders die Gastronomie die jetzige Umwandlung des Schumacherortes und hofft auf neuen Schwung, zum Beispiel auch durch neue Läden des Einzelhandels. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2022 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

