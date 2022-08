Stand: 12.08.2022 10:19 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Sommerwetter sorgt für volle Hotels und Campingplätze an der Westküste

Die aktuelle Wetterlage führt zu einer extremen Nachfrage an Hotelzimmern und Campingplatz-Stellplätzen an der Westküste. So spricht zum Beispiel Maro Lass vom Strandhotel St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) von täglich etwa 40 spontanen Anfragen für diese Woche. Dabei sei bei ihm alles ausgebucht. So sieht es auch in "Kolles Muschelsaal" in Büsum (Kreis Dithmarschen) aus. Chef Karl-Heinz Kolle berichtet, dass sehr viele Anfragen reinkommen würden, das Hotel aber auch für die kommenden zwei Wochen komplett ausgebucht sei. Einerseits freue Kolle sich über die hohe Nachfrage. Andererseits sei die Belastung für seine Mitarbeitenden besonders durch die Hitze deutlich höher im Moment. Auch bei dem Campingplatz "Camping Nordsee" gibt es extrem viele Anfragen. Der Platz sei aber ebenfalls komplett ausgebucht. Gefährlich kann es nach Angaben der Sprecherin von "Camping Nordsee" für die Camper werden, wenn Gasflaschen für den Wohnwagen ungesichert sind. Bei hohen Temperaturen könnte das zu Explosionen führen. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2022 08:30 Uhr

Such-Kampagne für Haus- und Badearzt in Friedrichskoog gesucht

Die Gemeinde Friedrichkoog in Dithmarschen sucht aktuell mit einer Such-Kampagne nach einem Arzt. Denn die Gemeinde steht seit Anfang des Jahres ohne Arzt da. Der vorherige Arzt, James Tucker hat Anfang des Jahres aufgehört zu praktizieren. Die Praxis ist seit Ende März geschlossen, ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin noch nicht in Sicht. Deswegen hat sich die Gemeindevertretung laut Bürgermeister Bernd Thaden (SPD) einstimmig dafür entschieden, Gelder in eine Such-Kampagne zu investieren. Die Kampagne ist nun seit Mittwoch online geschaltet, auf diversen Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook und YouTube. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2022 08:30 Uhr

Eiderbrücke länger gesperrt als geplant

Die Eider lässt sich nur an wenigen Stellen überqueren. Jedoch ist eine der Brücken momentan wegen Bauarbeiten gesperrt. Eigentlich sollte die Eiderbrücke entlang der L172 zwischen Pahlen und Erfde am Sonntag wieder freigegeben werden. Nun verzögern sich die Bauarbeiten laut Landesbetrieb Straßen und Verkehr bis zum 26. August. | NDR Schleswig-Holstein 11.08.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Aktuell liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Dithmarschen bei 478,5 (Stand 11.08.). Für den Kreis Nordfriesland wurde der Wert 473,9 gemeldet. Der Kreis Steinburg hat eine Inzidenz von 311,8. Die landesweite Inzidenz liegt bei 384,9. | NDR Schleswig-Holstein 12.08.2022 08:30 Uhr

