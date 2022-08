Stand: 03.08.2022 17:11 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Sportvereine bereiten sich auf Versorgungsprobleme vor

Die Sportvereine an der Westküste stellen sich bereits auf die drohenden Probleme bei der Gasversorgung ein. Fortuna Glückstadt will zum Beispiel von Oktober an ab 21 Uhr die Temperatur in der Sporthalle senken, um auf diese Weise Kosten und Energie zu sparen. Außerdem überlegt der Verein, auf den Dächern Solarzellen zu installieren, so eine Sprecherin. Beim größten Sportverein in Itzehoe, dem Itzehoer Sport Club, gibt es bislang beim Hallensport noch keine Einschränkungen. Die Schwimmsparte des Vereins habe sich aber bereits an die um zwei Grad reduzierte Temperatur im Itzehoer Schwimmzentrum gewöhnen müssen, so ein SCI-Sprecher. Beim MTV Heide achten die Übungsleiter bereits darauf, dass Energie gespart wird, zum Beispiel bei der Beleuchtung der Hallen. Man gehe davon aus, dass durch die steigenden Energiekosten jede Sportstunde im Verein teurer werde. Das Warm-Duschen werde man voraussichtlich nicht abstellen, weil dann möglicherweise Mitglieder wegbleiben würden, so eine Sprecherin. Der Kreis Dithmarschen hat schon entschieden: Nach den Sommerferien ist das Warmduschen in den Kreis-eigenen Sporthallen vorbei. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2022 16:30 Uhr

Petersdotter für Erhöhung des Waldanteils in SH

Der Landtags-Fraktionschef der Grünen Lasse Petersdotter hat sich für die Erhöhung des Waldanteils an der Landesfläche in Schleswig-Holstein ausgesprochen. Bei einem Besuch im Burger Waldmuseum (Kreis Dithmarschen) sagte er, das Land müsse langfristig den Anteil an der Waldfläche erhöhen, mehr Naturwald ausweisen und stärker in so genannte Klimawälder investieren. Mit gerade einmal elf Prozent der Landesfläche habe Schleswig-Holstein die geringste Waldfläche aller Bundesländer in Deutschland, so Petersdotter. Das müsse sich so schnell wie möglich ändern. Wald sei ein zentraler und notwendiger Bestandteil unserer Umwelt, sagte der Grünen-Politiker. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2022 16:30 Uhr

Tennet vergibt Auftrag für letzte Konverterstationen

Der norddeutsche Windstrom soll nach Süddeutschland und der süddeutsche Solarstrom in den Norden gelangen - diesen Zweck soll in einigen Jahren das Erdkabel Südlink erfüllen. Das Kabel wird in zwei Strängen in Schleswig-Holstein ankommen: in Wilster im Kreis Steinburg und in Brunsbüttel im Kreis Dithmarschen. Für Wilster hat der Netzbetreiber Tennet nun den Auftrag für ein großes Umspannwerk im Wert von mehreren Hundert Millionen Euro vergeben. Mit Gleichstrom lässt sich Energie über tausende Kilometer fast verlustfrei übertragen. Das übrige Netz läuft aber mit Wechselstrom. Und deshalb sind riesige Konverterstationen nötig, um Südlink anzubinden. Für Brunsbüttel hatte Siemens bereits den Auftrag bekommen, in Wilster geht er nun an das Unternehmen Hitachi Energy. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2022 12:00 Uhr

Metal Train ist in Schleswig-Holstein angekommen

Der Metal Train war am Abend in München gestartet - und hatte rund 750 Wacken-Fans bundesweit eingesammelt. Mit etwas Verspätung ist er gegen kurz vor halb zehn in Itzehoe (Kreis Steinburg) eingetroffen. Shuttle-Busse bringen die Fans zum Festivalgelände in Wacken. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2022 12:00 Uhr

Sperrungen am Nord-Ostsee-Kanal

Auf Grund von Schäden an den Uferböschungen sind seit Mittwoch mehrere Wege entlang des Nord-Ostsee-Kanals gesperrt, auch für Radfahrer und Fußgänger. Dies betrifft unter anderem die Bereiche zwischen Hochdonn (Kreis Dithmarschen) und Hohenhörn (Kreis Steinburg) sowie zwischen Fischerhütte und Oldenbüttel (Kreis Rendsburg-Eckernförde), jeweils auf beiden Seiten des Kanals. Zwischen Oldenbüttel und Breiholz ist laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt nur das Südufer betroffen. An fast 100 Stellen des Kanals seien an den Unterwasserböschungen Abbruchkanten festgestellt worden, von teilweise mehreren Hundert Metern Länge. Ursache seien möglicherweise immer größer werdende Schiffe mit entsprechend stärkeren Antrieben. Die Untersuchungen dazu sind noch nicht abgeschlossen. Um das Kanalufer zu schonen, will das Amt nun ein verschärftes Tempolimit für die Schifffahrt verhängen. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2022 08:30 Uhr

Wacken: Inoffizielle Eröffnung

In Wacken fand am Mittwoch traditionell die inoffizielle Eröffnung des Open Airs durch die Feuerwehr-Kapelle des Dorfes statt. Diesmal schon um 11 Uhr, etwas früher als sonst. Seit dem Jahr 2000 eröffnen die Wacken Fire-Fighters das Festival mit einem Konzert unter dem Motto "Metal meets Brass" vor dem offiziellen Start an der Hauptbühne. Dazu hat die Kapelle eigens ein paar Metal-Klassiker einstudiert. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2022 08:30 Uhr

Flächenbrände in Dithmarschen

Gleich zwei Mal mussten die Feuerwehren in Dithmarschen am Dienstag zu Flächenbränden ausrücken. Gegen Mittag gingen die Sirenen in Welmbüttel los. Am Nachmittag mussten die Löschmannschaften in Oesterwurth ausrücken. Die Feuerwehren bitten wegen der Trockenheit momentan um erhöhte Aufmerksamkeit im Freien. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2022 08:30 Uhr

40. Husumer Hafentage eröffnet

In Husum sind die 40. Husumer Hafentage eröffnet worden. Dort gibt es eine bunte Hafenmeile mit Musik und Unterhaltung sowie kostenlose Führungen durch die Storm-Stadt. Außerdem stehen ein Kunsthandwerkermarkt, ein Kleinkunstfestival sowie Sportveranstaltungen unter anderem mit einem Stadtlauf auf dem Programm. Die Hafentage enden mit einem verkaufsoffenen Sonntag am kommenden Wochenende. Der NDR Dialogbus wird die Gelegenheit nutzen und am Mittwoch Halt auf dem Hafengelände machen. Von 14 bis 18 Uhr möchten Simone Mischke und Andreas Rackow mit Nutzern über NDR Angebote ins Gespräch kommen. | NDR Schleswig-Holstein 03.08.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Aktuell liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Dithmarschen bei 483,7 (Stand 2.8.). Für den Kreis Nordfriesland wurde der Wert 402,2 gemeldet. Der Kreis Steinburg hat eine Inzidenz von 353,1.Die landesweite Inzidenz liegt bei 394,4. | NDR Schleswig-Holstein 08.08.2022 08:30 Uhr

