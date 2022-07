Stand: 07.07.2022 09:51 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Keine Fahrten von Büsum nach Helgoland

Wegen der unsicheren Windverhältnisse bleibt die MS "Funny Girl" heute im Büsumer Hafen. Bereits am Dienstag wurde angekündigt, dass auch der Helgolandkatamaran "Nordlicht II" wetterbedingt die ganze Woche nicht nach Helgoland fahren wird. Die Reederei Adler & Eils hatte Fahrgästen der "Nordlicht II" zuvor angeboten, auf die "Funny Girl" umzubuchen. Diese Möglichkeit entfällt nun. Laut Reederei soll die "Funny Girl" morgen wieder fahrplanmäßig auslaufen. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 08:30 Uhr

Kreis Steinburg: Zementhersteller stellt auf nachhaltigen Transport um

Der Zementhersteller Holcim in Lägerdorf (Kreis Steinburg) will seine Lkw-Flotte auf Elektro-, LNG-, und Wasserstoff-Fahrzeuge umrüsten. Laut eines Unternehmenssprechers werde man in einem ersten Schritt 35 mit Flüssigerdgas betankte Lkw in Betrieb nehmen. Bis 2040 wolle man die CO2-Emissionen um 24 Prozent und bis 2050 um 90 Prozent senken, so das Unternehmen. Es sei das Ziel von Holcim, nach und nach ganz auf Verbrennungsmotoren in Transport und Logistik zu verzichten. Des Weiteren sei am Standort Lägerdorf der Bau einer LNG-Tankstelle geplant. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 08:30 Uhr

400 Jahre Friedrichstadt als Musical

Zum 400. Geburtstag von Friedrichstadt im Kreis Nordfriesland hat die Stadt ein eigenes Musical initiiert. Das Stück erzählt die Geschichte des Ortes. In das Projekt sind nach Angaben der Organisatoren 180.000 Euro geflossen - 130.000 Euro mehr als ursprünglich geplant. Das Geld kommt vom Land, dem Kreis, Sponsoren und Vereinen. Die Premiere findet heute um 19 Uhr in der Turnhalle der Eider-Treene-Sorge-Schule statt. Tickets gibt es online. Mit dabei sind ein Orchester mit 70 Personen, 100 Chormitglieder, Tänzer, Solisten und 50 als Flusstiere kostümierte Kindergartenkinder. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 08:30 Uhr

Munitionssuche bei St. Margarethen beendet

Die gezielte Suchaktion nach Kriegsmunition bei St. Margarethen im Kreis Steinburg ist beendet. Es wurden mehr als 40 Artillerie-Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg, mehrere Hundert Schuss Gewehrmunition sowie Teile von Maschinengewehren und Maschinenpistolen gefunden. Entdeckt hatten die Munition Bauleute bei Brückenarbeiten. Drei Wochen war eine private Spezialfirma für die Sicherstellung der Funde im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 06.07.2022 16:30 Uhr

Corona-Update für die Region

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 6.7.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Steinburg bei 979,0. Für den Kreis Nordfriesland wurde eine Inzidenz von 797,9 gemeldet. In Dithmarschen liegt die Inzidenz bei 744,9. Die landesweite Inzidenz liegt bei 961,3. | NDR Schleswig-Holstein 07.07.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.07.2022 | 08:30 Uhr