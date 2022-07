Stand: 04.07.2022 10:57 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Eiderbrücke wieder gesperrt

Autofahrer, die in der Region die Eider überqueren müssen, haben nicht viele Möglichkeiten. Lediglich die Brücken bei Tönning, bei Friedrichstadt (beide Kreis Nordffriesland) und in Pahlen (Kreis Dothmarschen) stehen dafür zur Verfügung. Letztere ist seit heute wieder gesperrt. Nach nur vier Tagen ohne Baustelle ist die Brücke nun erneut gesperrt. Grund dafür sind Erneuerungsarbeiten an den Radwegen. Die Baumaßnahme soll bis zum Ende der Sommerferien dauern und am 14. August beendet sein. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2022 08:30 Uhr

Seehund "Tüti" geht es besser

Dem verlassenen, kleinen Seehund von der Insel Neuwerk, den ein Mann aus Nordfriesland in einer Plastiktüte über mehrere Stunden mit Bahn und Auto in die Seehundstation Friedrichskoog gebracht hatte, geht es inzwischen besser: Der Zustand des Heulers namens "Tüti" habe sich stabilisiert, teilt eine Sprecherin mit. Sie wiege inzwischen zehn Kilo und könne nun im Aufzuchtbereich der Seehundstation lernen, eigenständig Fisch zu fressen. Die Aktion eines Nordfriesen vor drei Wochen hatten Experten wie Seehundjäger Armin Jeß stark kritisiert, weil die Tiere so auf keinen Fall transportiert werden dürften, denn sie könnten stark dehydrieren. Derzeit ist die Geburtensaison bei Seehunden noch in vollem Gange. Die Leiterin der Seehundstation weist nochmal darauf hin, dass Menschen, die einen verlassenen Heuler finden, diesen auf keinen Fall anfassen, einen großen Abstand einhalten, Hunde fernhalten und einen Seehundjäger oder die Polizei informieren sollen. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2022 08:30 Uhr

Kegelrobbenbestand scheint zu sinken

Der Bestand der Kegelrobben im Nationalpark Wattenmeer scheint langfristig zu sinken. Zu dieser Einschätzung kamen Experten vom Waddensea Secretariat nach den letzten Zählungen im Dezember, März und April. Vor Helgoland sei die Zahl der neugeborenen Robben zwar um fünf Prozent auf 1.090 Tiere gestiegen. Der Großteil der Kegelrobbenbabys werde jedoch in der niederländischen Nordsee geboren. Und dort ist der Zuwachs laut der Experten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um vier Prozent zurückgegangen. Die Situation müsse nun weiter beobachtet werden. Sollten die Zahlen in den Niederlanden weiterhin sinken, muss untersucht werden, woran das liegt. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2022 08:30 Uhr

Helgoland ist keine Hochseeinsel

Die Insel Helgoland wird in vielen Urlaubsprospekten und auf vielen Internetseiten seit Jahren als einzige Hochseeinsel Deutschlands bezeichnet. Auch auf der Insel selbst ist man auf dieses Alleinstellungsmerkmal stolz. Denn Helgoland liegt rund 70 Kilometer vom Festland entfernt mitten in der Nordsee. Aber trotzdem: Helgoland ist keine Hochseeinsel. Denn laut Definition gehört sie geografisch zum sogenannten Schelf, dem Festlandsockel, hat also eine feste Verbindung zum Festland am Meeresegrund, anders als beispielsweise Madeira im Atlantik. Trotzdem ist dieser Umstand für Helgolands Bürgermeister Jörg Singer überhaupt kein Grund, an Helgolands Selbstverständnis als Hochseeinsel zu rütteln. Er sagte: "Bisher hat das ja gut funktioniert. Es gibt sicherlich Leute und Juristen die Langeweile haben. Wir Insulaner können das Festland nie sehen, deshalb sind wir gefühlt Hochseeinsel." | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.07.2022 | 08:30 Uhr