Stand: 29.06.2022 09:39 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Otto Carstens aus Itzehoe wird Staatssekretär

Der CDU-Politiker Otto Carstens wird Teil der neuen Landesregierung und Staatssekretär im Justizministerium. Er sagte, er freue sich sehr über das Vertrauen von Daniel Günther (CDU). Die Ernennung zum Staatssekretär sei für ihn Herausforderung, Ehre und eine Verpflichtung. Nach der Wahl des Ministerpräsidenten am Vormittag werden die Minister und Staatssekretäre ihre Ernennungsurkunden erhalten. Otto Carstens war bisher Kreisdezernent im Kreis Steinburg. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2022 08:30 Uhr

Urlaubsorte der Nordseeküste melden eine gute Buchungslage

Kurz nach dem Start der Sommerferien im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen sind die Quartiere in Büsum (Kreis Dithmarschen) zu über 80 Prozent belegt. Dies teilte Büsums Tourismuschef Oliver Münch mit. Ähnliches meldete ein Sprecher der Tourismuszentrale St.Peter-Ording, dort beträgt die Auslastung der Quartiere sogar über 90 Prozent. Im ersten richtigen Jahr ohne Corona-Beschränkungen könne man endlich wieder viele Open-Air Veranstaltungen durchführen, so Büsums Tourismuschef. Die Gäste würden unbeschwert und weitgehend sorgenfrei ihren Nordsee-Urlaub genießen. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2022 08:30 Uhr

Sportanlage an der Dreilandenhalle in Garding soll ausgebaut werden

Garding (Kreis Nordfriesland) plant, seine Sportanlage rund um die Dreilandenhalle auszubauen. Die Stadt hatte dazu für 45.000 Euro eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Innerhalb dieser Studie sollen jetzt bis Dezember Wünsche, Bedürfnisse und Ideen der Bürger gesammelt werden. Dazu wird nach Angaben einer Sprecherin der Regionalentwicklung des Amtes Eiderstedt im August eine Ideenwerkstatt ins Leben gerufen. Garding ist innerhalb der letzten Jahre gewachsen. Zwischen 300 und 400 Menschen sind neu dort hingezogen, in den nächsten Jahren werden es noch ein paar Hundert Bürger mehr werden. Denen müsse die Stadt etwas bieten, so die Bürgermeisterin in einer Sitzung des Wirtschafts- und Tourismusauschusses am Montagabend. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 28.6.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Steinburg bei 892,1. Für den Kreis Nordfriesland wurde eine Inzidenz von 826,8 gemeldet, in Dithmarschen liegt die Inzidenz mit 759,5 am niedrigsten. Die landesweit Inzidenz beträgt 989,0. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2022 08:30 Uhr

