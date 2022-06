Stand: 28.06.2022 09:47 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Kaltes Wasser im Freibad

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) hat das Freibad Ulitzhörn die Wassertemperatur erneut auf nun 21 Grad gesenkt. Zuvor war sie bereits von 25 auf 23 Grad gedrosselt worden. Wie von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gefordert, wollen die Badbetreiber Energie sparen, indem sie das Becken weniger beheizen. Guido Austen, Prokurist des Freibads, sagt, der Unterschied sei deutlich spürbar: "Das ist wirklich kalt, da kann man auch nichts mehr schönreden." Dennoch müsse die Aufforderung zum Gassparen umgesetzt werden. Guido Austen rät den Badegästen, vor allem an sonnigen Tagen ins Freibad zu kommen, dann wäre das Wasser automatisch etwas wärmer. Das Schwimmen im Neoprenanzug sei ebenfalls gestattet. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2022 08:30 Uhr

Neue Sport-und Freizeitfläche am Heider Bahnhof

Am Bahnhof in Heide (Kreis Dithmarschen) ist eine neue Park- und Grünanlage entstanden. Sie befindet sich am südlichen Ende des Bahnhofsgeländes in Richtung Kreuzstraße. Mit der sogenannten Verknüpfungsanlage soll laut Stadtverwaltung das Bahnhofsumfeld attraktiver gestaltet und eine ansprechendere Verbindung zwischen Stadt und Bahnhof hergestellt werden. Neben modernen Sitzbänken aus Holz gibt es dort Basketballkörbe und eine kleine Fläche zum Fußballspielen. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2022 08:30 Uhr

Künstler stiftet Ölgemälde für Hospiz

Der Meldorfer Künstler Jens Rusch hat eines seiner Ölgemälde zu Gunsten des Meldorfer Hospiz-Neubaus gestiftet. Das zwei mal 2,5 Meter große Kunstwerk zeigt Geigen, die im Himmel schweben. Das Gemälde soll versteigert werden und der Erlös an den Dithmarscher Hospizverein gehen. Das Mindestgebot für das Kunstwerk sind 20.000 Euro. Erste Gebote seien bereits eingegangen, so Jens Rusch. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 27.6.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Steinburg bei 964,8. Für den Kreis Dithmarschen wurde eine Inzidenz von 880,3 gemeldet, in Nordfriesland liegt die Inzidenz mit 577,9 am niedrigsten. Die landesweit Inzidenz beträgt 894,9. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2022 08:30 Uhr

Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

