Kommunalwahl in SH - warum sollte ich wählen gehen?

Am 14. Mai 2023 findet in Schleswig-Holstein die Kommunalwahl statt - aber was und wie wird gewählt? Die Video-Reihe "Kommunal - mir egal?" von NDR SH möchte einige Fragen zur Kommunalwahl klären.

von Susanne Ohlsen

Alle fünf Jahre sind in den Kreisen, Gemeinden und kreisfreien Städten die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, zur Kommunalwahl zu gehen. Viele haben ihre Wahlbenachrichtigung schon bekommen. Aber: In den vergangenen Jahrzehnten ist die Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl ständig weiter abgesunken. Während 1974 die Wahlbeteiligung bei den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein bei fast 79,2 Prozent lag, haben bei der jüngsten Kommunalwahl im Jahr 2018 gerade mal 47,1 Prozent aller Wahlberechtigten abgestimmt.

"Wieso ist die Kommunalwahl wichtig? Und ist sie vielleicht für einen kleinen Ort in Schleswig-Holstein sogar noch wichtiger als die Bundestagswahl? Das wollten wir herausfinden." NDR Volontärin Margareta Kosmol

"Kommunal - mir egal?" Eine Video-Reihe von NDR SH

Knapp 2,4 Millionen Menschen dürfen in Schleswig-Holstein am 14. Mai bei der Kommunalwahl wählen gehen und ihr Votum zur Kommunalpolitik abgeben. Dies kann direkten Einfluss auf Entscheidungen vor Ort haben. Welche Partei fördert den Straßenbau in der Umgebung? Welche Wählergemeinschaft setzt sich vor allem für Erneuerbare Energien ein?

VIDEO: Kommunalwahl: Warum ist Kommunalpolitik wichtig für mich? (2 Min)

Nicht mal die Hälfte der Wahlberechtigten haben bei der vergangenen Kommunalwahl abgestimmt. Unser NDR Volontär*innen-Team mit Margareta Kosmol, Raja Khadour und Manuel Biallas hat sich mit den wichtigsten Fragen zur Kommunalwahl beschäftigt.

"Mir war es wichtig zu vermitteln, wie einfach es ist, an der Wahl teilzunehmen. Am Wahltag selbst, aber auch per Briefwahl." NDR Volontär Raja Khadour

Kommunalwahl - Zahlen, Daten, Fakten in sechs Videos

Überall im Land hängen schon die Wahlplakate, geworben wird mit den wichtigsten Themen und den Menschen, die sich in den Regionen kommunalpolitisch engagieren. Gewählt wird in Schleswig-Holstein in 1.080 kreisangehörigen Gemeinden, 11 Kreisen und 4 kreisfreien Städten (Flensburg, Kiel, Lübeck, Neumünster).

VIDEO: Kommunalwahl: Wer darf wählen gehen? (2 Min)

Aber: Wieso muss ich in Kiel nur eine Stimme abgeben, in Elmshorn dagegen zwei? Was wähle ich eigentlich bei der Kommunalwahl? Und was macht eine Gemeindevertretung, warum ist das wichtig für mich?

"Wenn direkt vor Ort über Straßenbaubeträge oder ein Schwimmbad entschieden wird, dann haben Kommunalpolitiker*innen viel zu entscheiden. Dafür wollten wir sensibilisieren." NDR Volontär Manuel Biallas

In sechs kurzen Folgen mit thematischen Schwerpunkten von "Kommunal - mir egal?" werden diese und noch mehr Fragen von Raja Khadour, Margareta Kosmol und Manuel Biallas beantwortet.

