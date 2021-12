Neue Corona-Regeln in SH: Tanz in der Disko nur mit Maske

Stand: 28.12.2021 00:01 Uhr

Clubs und Diskotheken dürfen in Schleswig-Holstein von heute an nur noch mit halber Kapazität öffnen. Das hat die Landesregierung in ihrer neuen Corona-Bekämpfungsverordnung so festgelegt.